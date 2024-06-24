Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Kırım’a 'ATACMS' füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı | Dış Haberler

        ABD’nin Moskova Büyükelçisi, Kırım’a 'ATACMS' füze saldırısı nedeniyle Bakanlığa çağrıldı

        Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol şehrine "ATACMS" füzeleriyle düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve Rusya arasında 'Kırım' tansiyonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tracy’nin, Ukrayna’nın “ABD sponsorluğundaki yeni kanlı suçu” nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

        Saldırıda, Kırım’ın Sivastopol şehrindeki çocuklar dahil sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.

        ABD’nin Ukrayna’ya ATACMS füzeleri dahil en modern silahları sağladığına dikkati çekilen açıklamada, “ABD, hedefleme ve uçuş görevleri Amerikalı askeri uzmanlar tarafından yapılan bu vahşet konusunda Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşımaktadır.” ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, “Büyükelçi'ye, Washington'ın, Ukrayna'daki Nazi yanlısı yetkililerine Rusya topraklarının derinliklerine saldırı izni vererek, son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam etmeye teşvik etmeyi amaçlayan bu tür eylemlerinin cezasız kalmayacağı iletildi.” ifadesine yer verildi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı “barbarca” olarak nitelendirdi ve “Saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil.” dedi.

        Olay

        Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Ukrayna ordusunun dün Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişinin öldüğünü, 153 kişinin yaralandığını bildirmişti.

        Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini, ABD'nin bundan sorumlu olduğunu açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        Baba ile oğlundan damada 7 kurşun!
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        İzmarit faciası! Kara yolu alevlerin arasında kaldı
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Eski sevgilisi başından vurdu! Geride kalan görüntü kahretti
        Yüzde 25'te son günler
        Yüzde 25'te son günler
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısında 30 yılın rekoru bekleniyor
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        Kübra 20 yaşındaydı... Ölüme götüren konuşma!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        4 kişinin katili babasıyla birlikte yakalandı!
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Bilinmeyen tehdit: Zor fark ediliyor! Ne zaman doktora başvurmalı?
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Ay - yıldız dövmesi yaptırdılar
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Yeğeni ile ailesine kurşun yağdırdı! Kanlı arazi: 4 ölü!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Beşiktaş'ta yıldız bekleyişi!
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Güney Kore'de fabrika yangını!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Bayramda doldu taştı
        Bayramda doldu taştı
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!