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ABD’nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısında Irak Hizbullahı’na bağlı 1 kişi öldü

ABD’nin Suriye'de İran destekli gruplara yönelik hava saldırısında Irak’taki Şii milis gücü Hizbullah’a bağlı bir kişinin öldüğü bildirildi.

ABD’nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısında Irak Hizbullahı’na bağlı 1 kişi öldü
AA

İran’a yakın milis gruplardan Irak Ketaib Hizbullah, ABD'nin Suriye-Irak sınırı Kaim bölgesinde düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD saldırısında Haşdi Şabi Cezire ve Badiye 46.Tugayı’na (Irak Hizbullahı) bağlı Rahi Selam eş-Şeirifi isimli askerin öldüğü belirtildi.

Şii milis gruplara bağlı sosyal medya hesabından da ölen kişi için Babil vilayetinde düzenlenen cenaze merasiminden fotoğraf paylaşıldı.

Öte yandan Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in söz konusu hava saldırısının "Irak tarafının verdiği istihbarat paylaşımı sonucu" düzenlendiği yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Açıklamada, ABD’nin başını çektiği koalisyon güçleriyle sadece terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadele konusunda iş birliğinin olduğu kaydedildi.

ABD’li Bakan Austin, düzenledikleri saldırının Irak tarafının sağladığı istihbarat paylaşımı sonucu yapıldığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık Başkan Joe Biden'ın talimatıyla doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapının havadan vurulduğunu bildirmişti.

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