Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Abdülfettah es-Sisi Ahmed Şara'yı tebrik etti | Dış Haberler

        Abdülfettah es-Sisi Ahmed Şara'yı tebrik etti

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suriye'de Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara'yı tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 00:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sisi Ahmed Şara'yı tebrik etti
        ABONE OL

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suriye'de Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara'yı tebrik etti.

        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara'yı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederek, kendisine başarı temennisinde bulundu.

        Sisi tebrik mesajında, "Geçiş döneminde Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Sayın Ahmed Şara'yı tebrik ediyorum. Suriye halkının daha fazla ilerleme ve refah yönündeki arzularını gerçekleştirmesinde kendisine başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

        Konferans sonrası Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilerek ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik