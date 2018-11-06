Bu sene 40.'sını düzenledikleri İstanbul Maratonu'nun da bu markalar arasında olduğunu dile getiren Aksu, "Erkeklerde 38, bayanlarda ise 18 elit atlet mücadele edecek. Maraton bizim için sadece yarışmak ve derece elde etmek değil. Vatandaşlarımızın en kolay yapabileceği spor atletizm ve koşu. Bu, bizim maratondan asıl beklentimiz. İstanbulluları spora teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.

Abdulhalim Aksu, maratona 100 ülkeden 30 bin çipli sporcu katılacağını ve 100 binlerce İstanbullunun da halk koşusuyla katkı sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her zamankinden daha fazla ilgi ve talep var. Geçtiğimiz yıllara oranla yaklaşık 2 katı yabancı sporcu katılımı gerçekleşecek. Bu durum Türkiye'nin yurt dışındaki algısının ne kadar olumlu yönde değiştiğini de gösteriyor. Maratonumuz, Avrupa'nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan bir tanesi. En önemli özelliği de kıtalar arası koşulan tek maraton olması. Böyle bir maratonu düzenliyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Çipli koşucu sayısını önümüzdeki senelerde arttıracaklarını ve yarışı platinum kategorisine yükselteceklerini anlatan Aksu, bu kategoriye yükselmek için 42 kilometrelik koşuda en az 15 bin sporcunun maratonu tamamlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, yıl içinde yaptıkları etkinliklerle bu sayıyı yakalamayı hedeflediklerini ve 2 sene içinde platinum kategoriye yükseleceklerine inandıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"İstanbul'u daha sonra da majör maratonlar seviyesine çıkartmak istiyoruz. Parkurumuz, dünya miras haritasına giren İstanbul yarımadasından geçiyor. Gelen tüm misafirlerimiz İstanbul'un güzelliğini görme fırsatı yaşıyor. Canlı yayınlar ve sosyal medya üzerinden bu tanıtımı yurt dışına aktarmış oluyoruz. Maratonu yurt dışına ne kadar tanıtabilirsek, İstanbul'a o kadar pozitif katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece maraton değil, yurt içinde yaptığımız birçok organizasyonda biz uluslararası ayağımızı kuvvetlendirmeyi düşünüyoruz."

"YENİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Abdulhalim Aksu, maratonlardaki yeni gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve her sene üzerine koyarak yeniliklere devam ettiklerini dile getirdi.

Geçen sene yapılan maratondaki katılımcılara düzenledikleri anketler sonucunda bazı değişikliklere gittiklerini söyleyen Aksu, "Maratonda her sene üzerine koyarak devam ediyoruz. Yeni gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mobil atlet noktasında Alman profesör Helmut Winter duayen bir isim. Elit atletlerin tempo tutmasını kronometre üzerinden takip edebiliyor. 11 Kasım'daki yarışımızda Profesör Winter bunu elit atletlerimize sunuyor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Asıl amaçlarından birinin de maraton kültürünü geliştirmek olduğunu belirten Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sahada 31 tane paydaşımız var. Kurumlar arası iletişim had safhada. Bu sene 42 kilometrelik parkurda destek noktaları oluşturuyoruz. Maratonda koşmak kadar ona destek vermek de önemli. Maraton bilinci amacıyla 8 Kasım ile 10 Kasım arasında fuar düzenliyoruz. Bütün İstanbulluların kendini bulabileceği etkinlikler düzenliyoruz. Geleneksel sporların yaygınlaşması anlamında çalışmalar yağan Dünya Etnospor Federasyonunun etkinliklerinden, e-spor'a kadar birçok faaliyeti vatandaşlarımız görmüş olacak. Hem eğitim alacaklar hem de katılma imkanı yakalayacaklar. Üç gün boyunca maratonu, sporu doyasıya yaşamış olacağız. Maratonun diğer bir yönü de sosyal farkındalığı ve bilinci arttırmak."

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