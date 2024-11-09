Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'de ilk sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle yurt içi ve yurt dışında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, farklı coğrafyalarda çeşitli projeler yürütüldüğünü ifade etti.

Bayraktar, Türk tersanelerinde yapılan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin ilk kez başka ülkede göreve başladığını, Somali'de petrole yönelik 6-7 ay sismik arama yapılacağını söyledi.

Yurt dışında petrol üretim faaliyetlerine ilişkin konuşan Bayraktar, "Bizim petrolde Irak'ta, Rusya'da ve Azerbaycan'da yaklaşık günlük 40 bin varillik bir üretimimiz var. Türkiye üretimimiz bugün itibarıyla 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda." ifadelerini kullandı. REKLAM Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 56 bin 700 varile ulaştığını, Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da yeni sahalarla yeni keşifler hedeflendiğini dile getirdi. Doğal gazda ise, Hazar Denizi'nde Şah Deniz Projesi'ndeki ortaklıklar vesilesiyle Türkiye'de üretilenden daha fazla miktarın üretildiğini dile getiren Bayraktar, "Libya'da, Nijer'de, Sudan'da, Somali'de ve diğer coğrafyalarda hem petrol, hem doğal gaz, hem madenlerle alakalı somut projeleri geliştiriyoruz. Nijer'de üç tane altın sahasında faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor. İnşallah 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'de toplam doğal gaz üretiminin günlük 8 milyon metreküpe ulaştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Sakarya Gaz Sahası'nda yaklaşık günlük 7 milyon metreküpe geldi üretimimiz. Dolayısıyla diyoruz ki 2,8 milyon hanenin doğal gazı artık kendi gazımız olarak Karadeniz'de üretiliyor. Türkiye'nin Trakya'da az da olsa bir üretimi var. Yaklaşık 1-1,5 milyon metreküp. Dolayısıyla bugün itibarıyla diyebilirim ki günde 8 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz. 20 milyon Türkiye'de hanemiz var doğal gaz kullanan. Bunun 3 milyonu yani yüzde 15'i şu anda kendi gazımızı kullanır hale gelmiş durumda."

REKLAM Bayraktar Karadeniz'de faaliyetlerin devam ettiğine işaret ederek, "Abdülhamid Han Gemisi Amasra bölgesinde bu sabah saatlerinde sondaja başladı. Yaklaşık 30 gün sürecek sondaj faaliyetine başladık. İnşallah olumlu netice o bölgeden alırız." dedi. Nükleer santrallere yönelik görüşmeler sürüyor Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santralinde inşaatın devam ettiğini, Sinop ve Trakya'da projeler için görüşmeler yapıldığını söyledi. Bayraktar bu alanda işbirliğine açık olunduğunu, Türkiye'nin ve vatandaşların menfaatlerinin göz önünde bulundurulduğunu anlatarak, teklifler içerisinde en uygun elektrik fiyatını, istihdama en büyük katkıyı sunanların değerlendirildiğini söyledi.

Akkuyu'da Türk şirketlerin inşaatın yapımı aşamasında önemli bilgi birikimi edindiklerine dikkati çeken Bayraktar, bu tecrübenin Trakya'da ve Sinop'ta kullanılabileceğini dile getirdi. Küçük modüler reaktörlerde batılı şirketlerle önemli işbirliği fırsatları olduğuna değinen Bayraktar, Amerikalı şirketler ve Amerikalı yetkililerle de görüşmeler yapıldığını kaydetti. REKLAM Faturada yeni tarife dönemi Bayraktar, halihazırda yapılan uygulamalar kapsamında dar gelirli vatandaşların elektrik faturalarında 100 kilovatsaate kadar olan kısmının devlet olarak karşılandığını belirterek, ikinci grup abonelerde ise 240 kilovatsaate kadar olan tüketimde bir bedel ödendiğini, 240 kilovatsaatin üzerinde tüketimde ise o bedelin yüzde 50 katlanarak faturalandırıldığını ifade etti.

Elektrik fiyatlarında değişim olmazsa, 2025'te elektrik faturalarının yaklaşık 500 milyar liralık kısmının devlet tarafından karşılanacağını belirten Bayraktar, şöyle devam etti: "2025 yılı için yapmayı hedeflediğimiz şöyle bir husus var. Diyoruz ki bizim Türkiye'de 40 milyon abonemiz var. Bunun 10 milyonu tamamen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürüttüğümüz destek grubu var. Diğer grubun içerisinde de Türkiye ortalama tüketiminin iki katından da fazla olan bir tüketim ve abone grubumuz var. Yani, EPDK'nin son aldığı kararla yaklaşık ayda 417 kilovatsaat ve yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaati bulan tüketici grubuna diyoruz ki, sizin bu desteklenen grubun içerisinde yer almanıza gerek yok. Siz elektriğin gerçek maliyeti neyse bu maliyetleri karşılayın diyeceğimiz bir döneme gireceğiz. Bu konuyla alakalı çalışmamızı teknik düzeyde yaptık. Doğal gazda da benzer şekilde bir uygulama düşünüyoruz."