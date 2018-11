Spor Toto Süper Lig' in 13. haftasında Trabzonspor, evinde mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili takımın genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazandıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Maçtan önce de dedik, kazanmamız lazım, çıkışa geçmemiz lazım. Özellikle Fenerbahçe maçı olunca Trabzon şehri, taraftarları olaya farklı bakıyor. Bizim için her şeyi unutturabilecek bir maçtı. Özellikle altyapıdan çıkan 4 arkadaş bunu konuştuk. Uğurcan, Yusuf, Hüseyin dedik ki, bu maç altyapının geleceği için çok önemlidir. Bir mesaj vermek istiyorduk. Altyapının bu takımın geleceği olduğunu dair bir mesaj vermek istiyorduk. Elimizden gelen her şeyi yapalım geri kalan takdiri ilahi dedik. Allah’a şükür bu maçı kazandık” dedi.

2-1 olunca biraz bocaladıklarını kaydeden Ömür, “Biraz stres yaptık ama bu maçı kazanacağımıza inanmıştık. Elimizden geleni yaptık. Burak Yılmaz süreci ile ilgili konuşmamız uygun olmaz. Trabzonspor tarihi için huzur vermeyici bir olay. İnşallah hayırlısı olur. Tabii makul olan Trabzonspor’dur. Bizi motivasyonumuz düştüğü zaman taraftarlarda etkileniyor. Taraftarlarımız bu olaydan sonra motivasyonumuzun, performansımızın düştüğünü düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN TÜRKMEN: BAŞARILI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın genç futbolcusu Hüseyin Türkmen, Fenerbahçe maçında oynamasının kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Böyle bir maçta benim oynamam benim için önemliydi. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle birlikte kenetlendik. Galibiyetle ayrıldık. Bizim için iyi oldu, çok mutluyuz. Taraftar çok iyiydi. İlk defa böyle bir maçta oynamak ve bu kadar iyi bir atmosferde oynamak ayrı bir duygu. Onlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Maç 2-1 olduğundan korktuğunu dile getiren Türkmen, “2-0 öne geçtikten sonra taraftarların sloganlarına, desteklerine bende kulağımı verdim. İçimden kendi kendime söylemeye başladım. Sonra ne yapıyorsun maça dön dedim. Kendimi bir an kaptırdım. Maç 2-1 olduğunda biraz korktum. 2-2 olması bizim için kaybetmek gibi bir şeydi. Çok şükür 2-1 bitti” ifadelerini kullandı.

