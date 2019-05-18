Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Abdulkadir Ömür, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ne karşı oynadıklarını belirterek, "Şansızlıklar ve son dakikada yediğimiz goller bizi şampiyonluktan etti diyebiliriz. Kazanmak için sahaya çıktık. Golü bulduk onlar da golü buldu ama biz mücadeleyi bırakmadık ve Yusuf abinin golüyle öne geçtik. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Uğurcan Çakır ise, "Öncelikle ilk yarıya çok iyi başladık. Golü de bulduk. Maç 1-1 geldikten sonra da oyundan kopmadık. Yusuf'un çok güzel golüyle öne geçtik. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarlarımızda bize destek verdi. Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler gelse de ben Trabzonsporluyum ve ilk amacım burada kalmak" ifadelerini kullandı.