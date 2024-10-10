Abdülkadir Ömür, HT Spor'da açıkladı: O teklif uykularımı kaçırıyor!

Hull City'nin Türk yıldızı Abdülkadir Ömür, takımının Antalya kampında HT Spor'dan Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

🐯 Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, HT Spor muhabiri @uguryapiici'nın sorularını yanıtladı. 💬 pic.twitter.com/2De4QzPHOV — HT Spor (@HTSpor) October 10, 2024

İşte Abdülkadir Ömür'ün sözleri:

"Kamp gayet içi geçiyor. Hem personelin hem bizim mutlu olmamızın sebebi buradaki (Antalya) hava durumu olduğunu düşünüyorum. İngiltere sürekli kapalı ve yağmurlu olduğu için futbolcular burada boş zamanlarında havuza ve denize giriyor... Antalya hem tatil hem de kamp olarak gelinebilecek en iyi yerlerden bir tanesi..."

"HOCAMIZ ÇOK ENERJİK"

"Hocamız çok enerjik ve hem kaybetmekten çok hoşlanmayan hem de futbolu hatasız oynamaya yakın bir sistem olduğunu düşünüyor. Genel olarak takımdan beklentisi de hücum futbolu oynamamız. Hocamız bize daha fazla ilerde kalmamız gerektiğini anlatıyor. Tabi bu sezon başında bizim için zor oldu çünkü takıma 17-18 tane yeni oyuncu geldi o yüzden sezon başında bizi zorlamıştı ama adım adım hocamızın istediği taktiğe gelmeye başlıyoruz."