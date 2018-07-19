Benfica, Trabzonspor'un 18 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açtı.

Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi, bu transfer için Trabzonspor'a 15 milyon euro ve 28 yaşındaki stoper Lisandro Lopez'i önerdi.

Benfica, Milli oyuncu için 10 milyon euro'yu hemen yatıracak. Geriye kalan 5 milyon euro için ödeme planı devreye sokulacak.

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