İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig’in Siyah-Beyazlı ekibi Newcastle, 19 yaşındaki milli futbolcu için 27 milyon poundu gözden çıkardı.

İngilizler’in “Wonderkid” yani “harika çocuk” olarak nitelendirdiği Abdülkadir için Liverpool da devreye girmişti. Genç futbolcu ise basın mensuplarına “Liverpool’da oynamak isterim” demişti.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Yusuf ve Abdülkadir olmaları gereken yerlerin, gerçek güçlerinin bana göre daha yüzde 50'sine ulaşamadı. Bir kere oraya gelmeleri lazım, takımlarına olan borçları var, onu ödemeleri lazım. Onları en iyi konuma getirip, en iyi yere göndermekle mükellefim. 3 kuruş fazla para alacağım diye 5. sınıf takıma gönderip ne geleceğini, ne de bize sağlayacağı imkanları heba edemem, uzun vadeli düşünmek zorundayız” dedi.

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