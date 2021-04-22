Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Abdulkadir Parmak'ın antrenmanda yer almadığı bildirildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle alınmadığı bildirildi.
Teknik direktör Avcı'nın Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması konusunda yönetim kuruluna yazılı rapor sunduğu ve yönetimin de bu konuda değerlendirme yapacağı belirtildi.
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