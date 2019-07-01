Trabzonspor´da 2018-19 sezonun ikinci yarısında orta sahada Jose Sosa ile birlikte birçok maçta görev alan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Nijeryalı orta saha John Mikel Obi´nin transferinin ardından sosyal medya hesabından bir başka Nijeryalı takım arkadaşı Ogenyi Onazi´ye esprili göndermede bulundu. Geride kalan sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Onazi´yi etiketleyerek paylaşımda bulunan Abdulkadir Parmak, "Teke tek atlayacaktık. Arkadaşını çağırdın hemi" ifadelerini kullandı.

Dakikalar sonrasında ise yine takım arkadaşı Murat Cem Akpınar bu paylaşımın altına `ben de varım ağabey´ yorumunu yaptı. Bu karşılıklı paylaşımlar kısa sürede futbol severlerin de beğenisini alırken, `sezon öncesi rekabet sosyal medyada başladı´ yorumları da yapıldı.