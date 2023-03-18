Abdülkerim Bardakcı: "Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, mağlubiyetle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam edeceklerini belirten Bardakcı, "Beklemediğimiz bir sonuç aldığımız için çok üzgünüz. Her zaman arkamızda olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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