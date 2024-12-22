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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakçı: Bu forma ile nice 100'lere - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakçı: Bu forma ile nice 100'lere

        Galatasaray'da bugün 100. maçına çıkan stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, 5-1'lik Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu forma ile nice 100'lere" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 20:06 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:06
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        "Bu forma ile nice 100'lere"
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 yenen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, galibiyeti değerlendirdi.

        İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72. kez forma giydi. Galatasaray'da Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez sahaya çıkan 30 yaşındaki stoper, toplamda 100 müsabakaya ulaştı.

        Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Abdülkerim Bardakcı, savunmadaki iyi performansını hücumda kaydettiği 10 golle süsledi.

        "NİCE YÜZLERE!"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdülkerim, "Bana hayatımın dönüm noktası ne diye sorarlarsa 25.07.2022 tarihini söylerim. Transfer olduğum gün hayallerim büyüktü ama bu formayı giydikçe hayallerimin sınırı kalmadı. Bugün sırtımda ve kalbimde taşıdığım bu büyük formayı 100. Kez terletmenin gururunu yaşadım. Parçası olduğum bu büyük aile ile nice 100'leri yaşamak istiyorum. Her zaman hissettiğim desteğiniz beni güçlü kılıyor. Hep beraber daha da büyük hedeflere..." sözlerini sarf etti.

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