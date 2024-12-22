Abdülkerim Bardakçı: Bu forma ile nice 100'lere

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 5-1 yenen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, galibiyeti değerlendirdi.

İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72. kez forma giydi. Galatasaray'da Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez sahaya çıkan 30 yaşındaki stoper, toplamda 100 müsabakaya ulaştı.

"NİCE YÜZLERE!"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdülkerim, "Bana hayatımın dönüm noktası ne diye sorarlarsa 25.07.2022 tarihini söylerim. Transfer olduğum gün hayallerim büyüktü ama bu formayı giydikçe hayallerimin sınırı kalmadı. Bugün sırtımda ve kalbimde taşıdığım bu büyük formayı 100. Kez terletmenin gururunu yaşadım. Parçası olduğum bu büyük aile ile nice 100'leri yaşamak istiyorum. Her zaman hissettiğim desteğiniz beni güçlü kılıyor. Hep beraber daha da büyük hedeflere..." sözlerini sarf etti.