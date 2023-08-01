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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'dan Ramos yanıtı - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı'dan Ramos yanıtı

        Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçını kazanmaları gerektiğini söyledi. Abdülkerim, Ramos sorusuna da yanıt verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 21:15
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        Abdülkerim Bardakcı'dan Ramos yanıtı
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray’ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        “Galatasaray olarak böyle müsabakaları her zaman kazanmamız gerekiyor”

        İlk maçta Zalgiris ile berabere kaldıkları için çok üzgün olduklarını söyleyen Abdülkerim, “Bizim için ilk maç şanssız bir maç oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı ama tabii ki de etkenler olduğunu düşünüyorum. Sahanın suni çim olması bizim alışık olmadığımız bir etken. Bizim Galatasaray olarak böyle müsabakaları her zaman kazanmamız gerekiyor. Şu anda odaklandığımız tek şey ikinci maçı kazanıp inşallah hedeflediğimiz gruplara kalabilmek” diye konuştu.

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        “Angelino, çok kaliteli bir futbolcu”

        Yeni transferlerden Angelino’nun takıma çok büyük katkı sağlayacağının altını çizen 28 yaşındaki savunma oyuncusu, “Angelino tabii ki de çok kaliteli bir futbolcu, çok kaliteli bir insan. Bu sene beraber çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ofansif anlamda bize çok katkısı olacak. Benim için de çok iyi olacak çünkü bir futbolcu ne kadar iyi bir futbolcuyla oynarsa, kaç yaşında olursa olsun kendisini geliştirebilir. Onun için bize bu sene çok faydası olacak” ifadelerini kullandı.

        “En büyük hedeflerimden biri Şampiyonlar Ligi’nde oynamak”

        Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, “Tabii ki de benim için çok güzel duygular. Geçen sene ilk geldiğim zaman biraz zorluklar yaşamıştım ama çok şükür üstesinden geldim. Takım arkadaşlarım da sağ olsun. İnanılmaz güzel duygular yaşıyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi oynamayı Allah nasip eder. En büyük hedeflerimden biri de buydu zaten” dedi.

        “Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz, iyi bir uyumumuz var”

        Abdülkerim Bardakcı, dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Sergio Ramos’un basında yer alan Galatasaray’a transferi haberlerinin sorulması üzerine, “Daha önce örnek aldığın isim kim diye sorulduğunda Sergio Ramos demiştim. Tabii ki de bu haberi okumak çok farklı bir duygu ama biz şu an Nelsson ile çok iyi gidiyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz, iyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyumu da bozmayı düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

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