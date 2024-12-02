Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da moralleri bozdu

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’u konuk etti.

Sarı-kırmızılıların milli stoperi Abdülkerim Bardakcı 37. dakikada sakatlandı ve bir süre tedavi gördü.

Birkaç dakika daha kendini deneyen tecrübeli stoper daha sonra değişiklik istedi ve sahadan da sedyeyle çıkarıldı.

Ayak bileği burkulan Abdülkerim’in aynı zamanda aşil tendonunda ağrı hissettiği de öğrenildi.

Stattan koltuk değnekleriyle ayrılan başarılı savunmacının MR’ı çekilecek.

Sarı-kırmızılıların diğer bir stoperi Kaan Ayhan da Bodrum FK müsabakasında sakatlanmıştı.

Victor Nelsson’un oynadığı maçlarda gösterdiği performans gözden düşmesine neden oldu.

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AZ müsabakasında kötü bir 45 dakika geçiren Danimarkalı formayı Metehan’a kaptırmıştı.

Eyüpspor maçında da Abdülkerim Bardakcı’nın yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu ve sol stoperde görev yaptı.