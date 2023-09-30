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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı ligde ilk kez yedek - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı ligde ilk kez yedek

        Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de ilk kez yedek kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:11
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        Abdülkerim Bardakcı ligde ilk kez yedek
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        Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de bu sezon ilk kez yedek kaldı.

        Abdülkerim Bardakcı, ligin ilk 6 haftasındaki maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalmıştı.

        Tecrübeli savunma oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 karşılaşmanın 5'inde de ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

        Sarı-kırmızılı takımın diğer savunma oyuncularından Victor Nelsson, İstanbulspor maçının ardından MKE Ankaragücü maçına da yedek başladı.

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