Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim oynamak istiyor - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim oynamak istiyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yle karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı oynamak istediğini Okan Buruk'a iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi’nde namağlup olan sarı-kırmızılılar sıkışık virajda Malmö’ye konuk olacak.

        2

        Sakatlık ve eksik listesi bir hayli kabarık olan sarı-kırmızılılara iki kötü haber de Sivas deplasmanında geldi.

        3

        Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen sakatlanırken iki futbolcu da Malmö karşısında forma giyemeyecek.

        4

        Savunma hattında epeyi eksiği bulunan Okan Buruk dörtlü savunma kurgusuna dönerken Malmö maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sevinci yaşanıyor.

        5

        Eyüpspor karşısında bileğini burkan ve kemik ödemi oluşan tecrübeli stoper dün sahaya indi.

        6

        Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte yer alan Abdülkerim’in ağrıları henüz bitmiş değil.

        7

        Ağrılara rağmen forma giyebileceğini Okan Buruk’a ileten 30 yaşındaki savunmacı Malmö’de takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacak.

        8

        Abdülkerim’in sakatlanması durumunda daha uzun süre sahalardan uzak kalabileceğini düşünen Okan Buruk ise son durumuna bugün ve yarın bakacak.

        9

        10 Kasım’daki Samsunspor müsabakasında sakatlanan Ismail Jakobs da henüz hazır değil.

        10

        Sakatlığa yatkın bir vücudu olan Senegalli futbolcu yüzde 100’üne ulaşmadan oynatılmak istenmiyor.

        11

        Galatasaray kariyerinde şimdiden 40 güne yakın süreyi sakat geçiren Jakobs’un Malmö maçı kadrosunda yer alması ancak kulübede oturması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu