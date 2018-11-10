Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek, zirvedeki yerini korudu.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rize'de olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, “Rakiple ilgili 3 tane önemli konu başlığımız vardı. Özellikle burada oynayacağımız oyun. Yakalayacağımız pozisyon. Set oyunu oynarken de rakibin arkasına koşan oyuncuları ve savunmadan hücuma geçerken yine yüksek şiddetle koşu yapan ligin şiddetle öne doğru en fazla koşu yapan oyuncuları. Bununla ilgili neler yapabileceğimizi çalıştık. Bununla ilgili de ligde en fazla topa sahip olan takımız ve amacımız yine topa sahip olmaktı. Özellikle gole kadar yüzde 68 ile topa sahip olduk. Rakip ilk yarı bizden 3 kilometre daha fazla koşu yaptı. Topa sahip olup, rakibi koşturarak fiziksel olarak da bunun düşüşünü sağlayacaktı. Birinci ve ikinci bölgeye kadar çok doğru organizasyonla geldik. Sonuçlandırma ve üçüncü bölgeye geldiğimizde yanlış tercihler, dripling yerine bazen şut, şut yerine mesafe kat etme, çabuk top kayıpları ilk yarı itibariyle bunları yapamadık. İkinci yarı itibariyle bunu daha doğru şekilde yaptık. Duran top, bu lig için önemlidir. Onunla golü bulduk. İkincisinde tamamen çalıştığımız ve attığımız gol. Sonrasında iki oyuncumuzun basit bir şekilde oyundan düşmesi ve rakibimizin attığı gol. Son 10 dakikalık bölümde bize psikolojik baskı oldu. Kaliteli bir takımız bu hataları yapmamamız gerekiyor. 12. haftada 27 puan son derece değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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