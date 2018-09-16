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Abdullah Avcı: "Aradan sonra kazanmak önemliydi"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu

16 Eylül 2018 Pazar, 20:39:43 | Güncelleme:

Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Antalyaspor düzgün ayaklı oyunculardan oluşuyor. Başında çok değerli bir isim var. Bu şartlarda oyunun içinde baskılı oynamak bunu hissettirmek istedik. Yüzde 70 ile topa sahip olduk, rakip ceza sahasına 38 kez girmişiz. Özellikle opsiyonları doğru kullanıp, sabırlı oyunla, üçüncü golle skor emniyetini alıp, oyunun büyük bölümünde hedefe giderken de skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmadan devam etmemiz gerekiyor. Bugün net bir skor aldık. Top çok oyunda kaldı, seyredenler için iyi. Aradan sonra kazanmak önemliydi. Antalyaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

"İRFAN CAN GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA ZİHİNSEL, FİZİKSEL VE TAKTİKSEL OLARAK GELİŞİM GÖSTERİYOR"

Son dönemde iyi bir performans gösteren İrfan Can Kahveci ile ilgili konuşan Avcı, "Geldiği günden bu yana hem zihinsel, hem fiziksel hem de taktiksel olarak gelişim gösteriyor. Özellikle oynadığı mevki ile ilgili pozisyon bilgisi ile ilgili gelişim gösteriyor. Biz de formayı veriyoruz. Çok önemli bir rekabetin olduğu bir bölgede oynuyor. 6 oyuncu var orada. Böyle bir r. Bu bizim için de Türk futbolu için de önemli. Bu bizi sevindiriyor. Rakip ceza sahasına girmiyorsun, şut atmıyorsun denildiği yerde 2 gol attı ve asist yaptı" ifadelerini kullandı.

"BİZ SEYİRCİLERİN SAYISININ ÇOĞALARAK GİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Taraftarlarla ilgili yorum yapan Avcı, "Seyirciler için kulübümüz çalışma yapıyor. Buradan da harika bir stat harika bir takım son 3 senedir kafaya oynuyor. Gündüz saat 5 bundan güzel ve ortam olmaz. Biz onların sayısının çoğalarak gitmesini istiyoruz. Avrupa oynadık, ligin tepesindeyiz, artık rica ediyoruz. Birden olmuyor. Yarıştığımız takımlar 100 senenin üzerinde takımlar" değerlendirmesinde bulundu.

"ARDA'NIN CEZASI YAKINDA BİTECEK"

Uzun süredir cezasından dolayı forma giyemeyen Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulunan Avcı şöyle konuştu: "Bir dahaki milli takım arası ile Arda Turan'ın cezası bitecek. Dört hafta önceye kadar takım antrenmanlarına girmişti, çok iyi bir durumdaydı. Atletico'daki fiziksel durumunu yakalamıştı. Belinden sakatlık oldu, 1 haftadır takımın içine girmeye başladı. Cezası bitecek ama fiziksel durumunu adım adım takip ediyoruz."

Son olarak Uğur Uçar'ın performansını değerlendiren Avcı, "Uğur Uçar çok akıllı bir oyuncu. Clichy pazartesi takımla beraber başlayacak, Karim ile ilgili de birkaç gün sonra da o da başlayacak diye bekliyoruz. Uğur bu süreçte son derece sağlıklı bir performans verdi. Kendi mevkisini kendi oyuncusu ile oynamak farklı oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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