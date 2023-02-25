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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi. Avrupa kupalarında 38 maça çıkan Avcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı

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  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımına deplasmanda 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, çalıştırdığı takımlarda Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    Kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında 38 maça çıkan Avcı, 30'unda galibiyet sevinci yaşayamadı. Avcı, bu karşılaşmalarda 20 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 8 galibiyet gördü.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    BAŞAKŞEHİR İLE 3 GALİBİYET

    İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı. Avcı yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    BEŞİKTAŞ'LA TEK GALİBİYET

    Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşma oynadı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    TRABZON'DA 14 MAÇA ÇIKTI

    Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14 müsabakaya çıktı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    Karadeniz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybederken, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    Daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız'ın bulunduğu grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katıldı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

    Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi. Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken, arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da arzuladığı başarıyı yakalayamadı

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