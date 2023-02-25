Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde play-off turunda Basel'i sahasında 1-0 yenmesine karşın deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi. Trabzonspor, bu sezon Avrupa'da 3 kupada da mücadele ederken, arzu ettiği başarıyı yakalayamadı.