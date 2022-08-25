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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemiyor. Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle 0-0 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda ederken Avcı, kulüp kariyerinde Avrupa'da çıktığı 30 maçın 26'sında galibiyet elde edemedi

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  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26'sında galibiyet sevinci yaşayamadı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Bu karşılaşmalarda Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    BEŞİKTAŞ İLE TEK GALİBİYET

    Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    TRABZONSPOR'DA GALİBİYETİ YOK

    Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

     
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. 
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer penaltılarla turu geçti.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!

    Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

    Sezon Organizasyon Rakip Sonuç
    2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir 2 - 0
    2015-2016 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda) 1 - 2
    2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) 0 - 0
    2016-2017 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Rijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir 2 - 2
    2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1 - 2
    2016-2017 UEFA Avrupa Ligi play-off turu Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir- 2 - 0
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!
    2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir 3 - 3
    2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Club Brugge (Belçika) 2 - 0
    2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) 1 - 2
    2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Sevilla (İspanya)-M. Başakşehir 2 - 2
    2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) 0 - 0
    2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Braga (Portekiz)-M. Başakşehir 2 - 1
    2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir 3 - 1
    2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya) 1 - 1
    2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Ludogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir 1 - 2
    2017-2018 UEFA Avrupa Ligi M. Başakşehir-Braga 2 - 1
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!
    2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) 0 - 0
    2018-2019 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Burnley (İngiltere)-M. Başakşehir 1 - 0
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş 4 - 2
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) 0 - 1
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Braga 1 - 2
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Braga-Beşiktaş 3 - 1
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Slovan Bratislava 2 - 1
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton-Beşiktaş 4 - 0
  • Abdullah Avcı, Avrupa'da avlanıyor!
    2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Trabzonspor-Molde (Norveç) 3 - 3
    2021-2022 UEFA Konferans Ligi Molde-Trabzonspor 1 - 1
    2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma (İtalya) 1 - 2
    2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3 - 0
    2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2 - 1
    2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0 - 0

     

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