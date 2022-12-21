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Abdullah Avcı: Bu taraftara transferden çok ihtiyacımız var

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükselen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının düşük performansının yukarıya çıkmaya başladığını söyledi

Abdullah Avcı: Bu taraftara transferden çok ihtiyacımız var
AA

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 41 gün sonra resmi müsabakalar oynamaya başladıklarını belirterek, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Dünya kupası arası öncesinde 22 resmi karşılaşma oynadıklarını, kamp döneminde güçlü, güçsüz yanlarının analizlerini yapıp oyun ve oyuncuların düşük performansını yukarıya çekmeye çalıştıklarını vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Antrenman modelleri, oyun içinde planlar değişti. Bazı oyuncuların gerçek yerinde kullanmaya başladık. 3 hazırlık maçı yaptık. Oyuncu grubu hem antrenmanda hem hazırlık maçlarında buna çok iyi cevap verdiler. Ama bunlar yeterli değil resmi müsabakada taçlandırmak gerekiyor. Bugün baskımızı rakibe göre değiştirerek kullandık. Şiddetli baskı ile oyuna başladık. Oyundan hiç kopmadılar. Bunun kopmadan devam etmesini istiyoruz. Hepsinden daha fazlasını isteyeceğim, vermek zorunda kalacaklar. Düşük performans yukarı çıkmaya başladı, grubun enerjisi iyi. Bazen performansları çekmek için serzenişte bulunursunuz. Onlar doğru cevap veriyorlar. Her resmi müsabakada oyuncularımdan isteyeceğim. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır, olmaya devam edeceğiz. Oyuncularım cevap verdiler, umarım devam ederler. Kasımpaşa maçından sonraki açıklamalarıma iyi geri dönüşler aldım. Buna cevap vermeye devam edeceklerse ederiz, etmezlerse yollarımızı ayırırız."

Taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Avcı, "Bazen transfer, inişler, çıkışlar olur. Trabzonspor, her koşulda da destek verdiğinde taraftarlara cevap vermiştir. Geçen sene bunu yaşadık. Harika sonuçla şampiyonlukla aldık. Bu taraftara transferden çok ihtiyacımız var. Bizimle olmaya devam edecekler." dedi.

Avcı, Fenerbahçe ile hafta sonunda sahalarında oynayacakları karşılaşmaya ilişkin olarak, "Daha ligin 3'de 1'ini oynuyoruz. Bir sürü müsabaka var. Fair-playa uygun saygı sevginin olduğu iki kulüp, müsabaka oynayacak. Alternatif kaliteli kadroya karşı, kendi evinde planları olan bir takım müsabaka oynayacak. İyi müsabaka oynayıp karşılığını alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Avcı, ilk yarıda oyundan çıkan Gbamin'in başının döndüğünü, bu nedenle oyuna devam edemediğini sözlerine ekledi.

YILPORT SAMSUNSPOR CEPHESİ

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Trabzonspor'u tebrik ederek, "Bugün iyi oyun oynadılar. Bizim için tam anlamda test maçı olmadı. Erken golü yedik, ikinci golde olunca oyundan ister istemez düştük." dedi.

Sakat oyuncular nedeniyle eksik bir kadro ile oynadıklarını anlatan Eroğlu, "Odak noktamız hafta sonu oynayacağımız Adanaspor maçı. Tek hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Bu maçı kazanarak ilk yarıyı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Çok büyük güç olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tribünde birçok taraftarımız vardı, onlara teşekkür ediyorum. Onları Adanaspor maçına davet ediyorum. Birlikte güzel galibiyetle sevineceğimiz atmosferle ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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