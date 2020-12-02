Abdullah Avcı: ''Bu toprakları özlemişim''

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Futbolculuk kariyerinde Çaykur Rizespor forması giyen Avcı, "Bu toprakları, bölgenin kendine has espirilerini ve kızgınlıklarını özlemişim. Buraları çok seviyorum ve mutluyum" dedi.

Takımdaki havanın her geçen gün iyiye gittiğini söyleyen Avcı, taktiksel gelişimle birlikte daha iyi olacaklarını belirtti.

57 yaşındaki teknik adam, lig yarışının dalgalı geçeceğini ve hedeflerinin puan tablosundaki yerlerini yükseltmek olduğunu söyledi.

Avcı, son olarak koronavirüs ile ilgili kaygılarını anlattı. Deneyimli çalıştırıcı hafta başından test gününe kadar yaptıkları taktiksel çalışmanın sonuçların çıkmasının ardından yaşanabilecek oyuncu kayıpları nedeniyle değişiklik gösterdiğini ve kadro kurmada zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan bordo mavililer Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile üst solunum yollarında enfeksiyon geçiren Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak katılmadı. Savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ise takımdan ayrı çalıştı.