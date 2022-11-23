Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmemiz lazım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, teknik, taktik ve zihinsel yönden daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmemiz lazım

Spor Toto Süper Lige verilen dünya kupası arasında Trabzonspor, Antalya kampı öncesi mevcut oyuncu kadrosuyla hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. 28 Kasım'a kadar Trabzon'da çalışacak olan bordo-mavililer 29 Kasım-9 Aralık tarihlerinde ise Antalya'ya giderek kamp yapacak.


Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig devam ederken, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arayı yeniden toparlanma adına bir fırsat olarak işaret etmişti. Bu arayı iyi değerlendirmek isteyen deneyimli çalıştırıcı sık sık oyuncularıyla bir araya gelerek performans düşüklüğü yaşayan takımını ve oyuncularını zihinsel olarak hazır hale getirmeyi hedefliyor.


Avcı, bulundukları konumu daha iyi bir hale nasıl getirmeleri gerektiği noktasını sorguladıklarını belirterek, "Teknik, taktik ve zihinsel yönden nasıl daha iyi olabiliriz diye hep beraber düşünmeliyiz. Biz de düşünüyoruz ve sorguluyoruz. Daha iyisini yapabilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cristiano Ronaldo transferinde sıcak gelişme! Ronaldo hangi takıma gidiyor? - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Ronaldo'ya iki sürpriz talip!
Galatasaray transferde yılın bombasını patlatıyor! Moussa Dembele... - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Galatasaray bombayı patlatacak!
Beşiktaş transferde 10 numara peşinde! Onni Valakari... - Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOL Beşiktaş'ta 10 numara sürprizi!
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Selçuk İnan konuştu: Çok istediğim yerdeyim - Spor haberleri
FUTBOL "Çok istediğim yerdeyim"
Kayserispor Başkan Vekili Semra Demirer: "Berna başkan dünya çapında bir iş yaptı"
FUTBOL "Berna başkan özel bir iş yaptı"
Göztepe’de 'Efsane Tur' başladı
FUTBOL Göztepe’de 'Efsane Tur' başladı
Manchester United satışa çıktı! İşte United'ın fiyatı... - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Manchester United satışa çıkarıldı!
Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi! Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Türkiye'ye gelir mi?
FUTBOL Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi!
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım bugün Dünya Kupası maçları hangileri? Dünya Kupası'nda kimin maçı var ve saat kaçta?
FUTBOL Bugün hangi maçlar var?
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Müller'den ilginç sosyal medya paylaşımı!
FUTBOL Lincoln'ün eşinden ilginç paylaşım!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.