Abdullah Avcı'dan çağrı

İHA

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda bugün İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edecek. Müsabaka öncesinde bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın tüm takımların taraftarlarına destek çağrısı yaptığı bir video yayımladı. Trabzonspor’un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda tecrübeli teknik adam, “Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlanıyoruz. Yaşananlardan sonra, bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Diğer yandan pes etmekle, yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz. 6 Şubat’tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız. Futbolun içinde rekabet var, kazanmak var, kaybetmek var. Ama futbol sadece bu değil. Bu, sadece oyunun bir kısmı. Futbol öyle bir güç ki düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkındalıkla evimizde ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz ve böyle günler geliyor, en büyük felaketlerin panzehiri oluyor. Birkaç saat sonra Basel ile oynayacağız. Ülkemizde yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. Bu yüzden bu maç ‘Neden oynanıyor?’ demeyin, iyi ki oynanıyor deyin. Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin. İyi ki futbol var” ifadelerini kullandı.