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Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı'dan flaş açıklama: "Bugün varım, yarın yokum"
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Abdullah Avcı: "Bugün varım, yarın yokum"

UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yla karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve eleştirilere yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Biz bir bahar rüzgarı olmak için değil, fırtına olup esmek için geldik" ifadelerini kullandı

Abdullah Avcı'dan flaş açıklama:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve eleştirilere yanıt verdi. Bir profesyonel olduğunu ve kendi deyişiyle "Bugün var, yarın yok" olduğunu hatırlatan Avcı yaptığı paylaşımda, "Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Avcı yaptığı paylaşımda, "Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Ben ve ekibim, şüphesiz sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize (ve kalbimde çok özel bir yeri olduğu için ismini söylemeden geçemem - Ertuğrul Doğan başkanımıza) çok şey borçluyuz. Büyük fedakarlık gösterdiler. Geçen sezon boyu olduğu gibi, sabretmesi hiç de kolay olmayan bu sancılı dönüşüm sürecinde de bize inandılar. Trabzonspor'un yeniden şekillenme hayaline destek verdiler. Kendilerine, ve bu dönüşüm sürecini bilinçle ve aklı selim ile fark eden, destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Twitter hesabımı açtığım günden itibaren buraya bıraktığınız her kelimeyi önemsiyorum. Ben ve ekibim yazdıklarınızı okuyoruz. Bu takıma olan sevginize, desteğinize, yapıcı eleştirilerinize büyük saygı duyduğum için, ve içinizde oyunu okuma yeteneği yüksek, bilinçli bir zümre olduğu için, bu mektubu ilk kez ve sadece buradan paylaşıyorum.

"BUGÜN VARIM YARIN YOKUM"

Ben bir profesyonelim. Bugün varım, yarın yokum. Her zaman her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Ama şunu biliyorum; Geleceğin Trabzonspor'u inşa ediliyor. (İyi niyetli olmayanlar, bu cümleye bakıp takımın yaş ortalamasından bahsedebilir. Ama siz her demecimi takip edenler, ne demek istediğimin farkındasınız) Bir bütün olarak bunu ne kadar hızlı fark eder, takımınıza kayıtsız şartsız destek olursanız, bu düş o kadar hızlı gerçekleşecek.

İşte bu yüzden bazı şeyleri aracısız, kesintisiz, en yalın haliyle duyun, meselelere dışarıdan değil içeriden bakın, bakış açınızı ve kalbinizi genişletin, bu takıma, oyuncularına, yönetimine, hedeflediklerine kayıtsız şartsız güvenin istiyorum.

"BAHAR RÜZGARI OLMAK İÇİN GELMEDİK"

Unutmayın. Biz ılık bir bahar rüzgarı olmak için gelmedik. Fırtına olup esmek için geldik. Bu takıma, bu toprağın çocuklarına, ailemizin her yeni evladına, anlık sonuçlara yenilmeden, bir bütün olarak güvenin, eskisinden daha çok inanın ve bunu onlara hissettirin.
Son olarak... Kasım ayına az kaldı. Sevgilerimle."

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