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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0'lık Alanyaspor yenilgisinin ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu

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  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0 mağlup oldukları Alanyaspor karşılaşmasının ardından istifa sinyali verdi. İşte Avcı'nın sözleri:
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    "Birkaç konu başlığı üzerinden gideyim. Öncelikle bir oyun üstünden gidelim. Oyunu konuşmak gerekiyor. Planda, oyunun ilk 13 dakikası planı çok doğru bir şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık, 3 pozisyon yakaladık."
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    "Kırılma anlarında maçı kendimize çeviremedik. Büyük takım yakaladığını değerlendirir. Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu." 
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    "Bu durum, geçici olmayan bir durum gibi görünüyor. 6 isabetli şutun 5'i gol oldu. Bu oyunda var. Oyuna tepki vermemek, kazanmak için içeri girmemek geçici bir durum gibi durmuyor." 
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    "Önce 4 gol, şimdi 5 gol. Alışık olmadığım bir süreç bu. Rakip bizi bekledi, biz daha hareketli ve iyi olabilirdik. Oyunu kazandılar, tebrik edelim."
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    "Formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Alışık olmadığım bir şey." 
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    "Bizim için bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyoruz, ekip olarak deniyoruz oyun ve oyuncu üstünden. Geri dönüşler alamıyorsun. "
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

    "Geçici bir durum değil, 26 maç! 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yoktur. Ben bunun değerlendirmesini kendi adıma yapacağım."
  • Abdullah Avcı'dan istifa sinyali!

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