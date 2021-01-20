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Abdullah Avcı'dan Pereira açıklaması

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, Pereira'nın durumu ile ilgili önemli ifadeler kullandı

Abdullah Avcı'dan Pereira açıklaması

Futbolda olumu olumsuz duyguların bir anda yaşandığını belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün de Ömür´le ilgili yaşadığımız talihsiz sakatlık. Genç oyuncu, takımımızın ve ülke futbolun en değerli oyuncusu. Takımımızda da alternatifi olmayan bir oyuncu. Bunu yaşadık. Ama genç, güçlü ve sevimli. En kısa zamanda bizimle birlikte olacağına inanıyorum. Türk futbolu ve camia adına geçmiş olsun" diye konuştu.

"GİDİŞATTAN MEMNUNUM"

Avcı, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede oyunlarının geliştiğini ifade ederek, "Parçadan bütüne giderek oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Her seferinde isteyen, öğrenmeye açık, mevcuttaki en iyisini yapmaya çalışan oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bugün oyunun ilk 15 dakikası sonrasında hem topa sahip olmayı, hem saha içindeki aksiyonları, beraber hareket etme, aksiyonlar, baskılar, anları doğru oynamayı skor ne olursa olsun sonuna kadar oynamalıyız. Taçtan o golü yemememiz gerekiyor. Bu da bizim için ileriye doğru bir mesaj ve aldığımız doğru bir ders olması gerekiyor. Yoğun bir trafik. Üç günde bir maç oynuyoruz. Görsel ve taktik çalışıyoruz. Tamamen dinlenme ve toparlanmayla geçiyor. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum ve Konyaspor´a da başarılar diliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum" açıklamasında bulundu.

"PEREIRA´YA KARİYER PLANLAMASI İÇİN CİDDİ BİR TEKLİF SUNDUK, CEVABINI O VERECEK"

Hosseini ve Pereira´nın durumuna ilişkin de konuşan Avcı, "Majid Hosseini´nin dün akşamki antrenmandan sonra kasığında problem oldu. İki haftadır iyi oynamıştı devam da edecekti. Öyle olunca Hugo´nun durumu iyiydi, onunla devam ettik. Hosseini´nin durumu tamamen sağlıkla ilgili. Pereira ile ilgili de kendisiyle dün akşam yarım saat görüşme yaptık. Ben sosyal medya üzerinden konuşma yapmam. Trabzonspor´a 4 sene çok önemli hizmetler yapmış. Geçmişine çok büyük saygım var. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Bugün onun yerinde oynayan bu toprakların çocuğu Serkan´ın da yaptığı asistle, çabaları ile konuşulmasını isterdim. Pereira´ya şunu teklif ettim; 6 ay sonra mukavelen bitiyor ve benim planımda yoksun. Ben bugünü ve bir sonraki Trabzonspor´u düşünmek zorundayım. Bu takıma transfer yapacağım. Bu kadar hizmet etmiş bir futbolcuyu kadronun dışında bırakmak istemiyorum. Kariyerini beraber planlayalım. Oynamak istersen, bir yere gitmek istersen transferin bitmesine 15 gün var. Antrenörlüğe geçmek istiyorsan burada seviliyorsun. Belki ülkende devam etmek istersin. Trabzonspor´a hizmete belki orada da devam etmek istersin. Bu seçenekleri al, cebine koy, ailenle konuş, ona göre kararını ver, buna göre senin kariyer planlamanda hareket edelim. O da bana bu samimiyetimden dolayı teşekkür etti. Şu an düşünme aşamasında. Trabzonspor tarihinde büyüklerim, ağabeylerim, Ali Kemal Denizciler, Güngör ağabeyler, Şenol hocalar, Ahmet Suat Özyacılar, rahmetli Özkan Sümerler, 200-300 gol atan Hamiler, Ogünler, Abdullahlar. Ayrılıklar benim için de başkası için de var. Bu tamamen Pereira´nın buraya yaptığı hizmet, ileriye dönük bir kariyer planlaması için ona sunulan ciddi ve güzel bir teklifti. Cevabını o verecek" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: ANTALYA MAÇINA ODAKLANACAĞIZ

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise maça şanssız şekilde başladıklarını belirterek, "Isınma bittikten sonra tam içeriye girerken Sehic´in sakatlanması bizi ve takımı moral olarak etkiledi. Ayrıca Abdülkadir´in sakatlığı oldu. Hem kendisi hem de Trabzonspor camiasına geçmiş olsun diliyorum. Böyle genç ve yetenekli oyuncuların bir an önce sahalara dönmesini futbol adamı olarak istiyorum. Trabzonspor camiasına tekrar geçmiş olsun. Böyle şanssız bir şekilde maça başladık ama iyi başladık. Oyunun başlarında 2-3 pozisyonumuz vardı. Trabzonspor´a da şans vermedik. Sonuçta ilk yarı bir gol buldular. Kademe hatasından bir gol yedik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle zaman zaman biz zaman zaman Trabzonspor üstünlük kurdu. Trabzon´dan daha çok şut bulmuşuz. Trabzon gibi önemli bir takıma karşı da 6 tane korner bulmuşuz, Trabzon´un korneri yok. Trabzon´un neyi iyiydi diye bakarsak; daha çok pas yapıp daha isabetli pasları olduğu için etkili oyuncularla sonuç aldılar. Oyuncularımızla konuşup Antalya maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan alacağımız puanlarla ilk yarıyı moralli bir şekilde bitirmek istiyoruz. Her iki takım oyuncuları da zor şartlar altında sık oynanan maç trafiğinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bu maçtan sonra hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Trabzonspor´a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

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