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Abdullah Avcı'dan Sörloth ve Hamsik açıklamaları

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yayıncı kuruluşta gündeme dair açıklamalar yaptı. Transfere dair bilgiler veren Avcı, Sörloth ve Marek Hamsik'le ilgili açıklamalar yaptı

Abdullah Avcı'dan Sörloth ve Hamsik açıklamaları

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon planlarını ve mevcut durumu beIN Sports'ta anlattı. Tecrübeli teknik adam, stoper, sol bek, orta saha, santrfor, marka değeri transferi istediğini belirterek 5 transferin mesajını verdi. İşte Avcı'nın sözleri...

"KEŞKE SÖRLOTH OLSA"

"Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz."

"HAMSIK DOĞRU, BÜYÜK OYUNCU"

"Orta sahaya bir marka oyuncu için çalışıyoruz. Hamsik doğru, büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse. Bunların hepsinin içinde Trabzonspor ekonomisinin uygun olması gerekiyor"

"MARKA DEĞERİ OLAN BİR OYUNCU ALABİLİRİZ"

Vitor Hugo, Edgar devam ediyor, Hüseyin devam ediyor. Bir tane de net, size'ı olan, bu ligi yaşamış bir oyuncuyu daha kadroya katacağım stopere. Sol bekte 7-8 oyuncu üzerinden çalışma yapıyoruz. Bazen oyuncunun tercihi olmuyor, bazen ekonomi olmuyor, bazen bizim beklentimiz farklı oluyor. 1 sol bek alacağız. Bruno Peres sol bek de oynayabiliyor, Roma da iki tarafta oynadı. Sol bek orijinli net oyuncu alacağım. Bir tane orta sahaya oyunun iki yönünü oynayabilen, belki marka değeri olan bir oyuncu kadroya katacağız. 38 lig, Avrupa Kupası var, bu 50-55 maç arasında gider, bunun içinde olmak isteyen, doğru planlayan bir ekip olmak istiyoruz. Trabzon'un desteğinin karşılığını vereceğiz diye düşünüyorum"

"TEKNİK OLARAK HAZIRLIKLIYDIM"

"Trabzonspor’dan teklif aldığımda tatildeydim. ‘Bana birkaç gün izin verin’ dedim. Gitmeden önce de bir analiz yaptım. Tespitlerim vardı. Önceki sene ikinci olan, Türkiye Kupası alan bir takımdı. Teknik olarak hazırlıklıydım"

"YETİNMEYEN BİR TAKIM"

"Bir şampiyon kadar, 2,3 puan ortalaması yakalayan, en fazla gol yiyenden en az gol yiyene dönen bir takım olduk. Bütün verileri konuşabiliriz. İçinde bir kupa alan, bununla yetinmeyen bir takım"

"BURANIN GENİNDE VAR"

Ligin yaş ortalaması en düşük takımıyız. Şampiyonluk için deneyime ihtiyaç var daha önceki senelere baktığımızda. Geçen seneki en genç takımı biraz yukarı çekmeye çalışıyoruz, deneyim katmaya çalışıyoruz. Gençlerle devam edelim, şampiyon olalım'ı bu lig kaldırmıyor. Ben bir Karadenizliyim. Asi ruhu, inatçılığı, bırakmayan ruhu bildiğim için bu mücadelenin içinde olmaya gittim. Buranın geninde bu var.

"BAZI YENİ YÜZLER GEREKİYOR"

"3 kiralık oyuncumuz ayrıldı, teşekkür ettik. Değer verdim Kamil Ahmet ve Hosseini ile de yollar ayrıldı. Bazen yeni yüzler, daha hedefli oyuncular kadroya katmak gerekiyor. Hüseyin Türkmen devam ediyor. Faruk Can, Serkan, altyapıdan yatırımlar var. Oyunun her mevkisinde oyuncu kalitesi yüksek, rekabet ortamını oluşturan seçenekler olacak. Kulübeye döndüğümde hemen hamle yapamadığım zamanlar oldu. Bazen ligin oyununun nasıl oynandığını, takımların savunma zaaflarının nasıl olduğunu bilip ona göre oyuncu profillerini seçiyorum"

"YETENEKLİ OYUNCU ALMAK ÖNEMLİ"

"Nwakaeme, Ekuban, Djaniny sözleşmeli oyuncularımız ve devam ediyorlar. Ömür'ü kenarda da kullanabiliyorum. Verimliliklerini attırmak için net bir santrfor ve bir kenar oyuncuyu arayışımız devam ediyor. Gervinho'yu da aldık, uluslararası bir oyuncu. Yetenekli oyuncu almak önemli. Bazen lige göre aksiyon, bazen biraz daha risk. Set oyunlarının çok tekrarlarını yapmak ve sonuçlandırma antrenmanlarını arttırmak gerekiyor"

"BEN DE 3-0'LIK MAÇLAR İSTİYORUM"

"Ben de 3-0'lık maçlar istiyorum ama bu oyunlar arada olacak. Rakipler de savunma yapıyor. Bunu hücum opsiyonları çözüyor. Sörloth 30 küsur gol, Novak ile Sosa 15 gol, 55 gole etki etmiş oyuncu bu sezon yoktu. Çalışmaya devam edeceğiz, inşallah karşılığını alırız"

"YAPTIĞIMIZ KAVGALAR KÖTÜ ÖRNEK"

"Yaptığımız kavgalar, çıkışlarımız, demeçlerimiz çok kötü örnek oluyor. Belki iklimimiz böyle ama biraz daha tolere etmemiz lazım. Bu oyun çok güzel bir oyun, daha güzel hale getirebilmek için bunlardan uzak kalmamız gerekiyor. Ben uzak kalmaya çalışan bir teknik direktörüm. Herkes hatalar yapabiliyor. Konuşulanları bir kenara koysak, unutuldu diyeceğiz ama bıraktığımız izler var. Bu oyuna saygı gösterelim, gelenlere örnek olalım. Televizyonda artık sadece maç izliyorum, olumsuz senaryoların, komplo teorilerinin içinde olmak istemiyorum, kafam basmıyor. Saf ve temiz oyuna saygı gösterelim"

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