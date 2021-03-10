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Abdullah Avcı değişime gidiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından hafta sonu deplasmanda oynanacak olan BB Erzurumspor karşısına kadroda ve oyun pozisyonlarında değişiklik yapmayı planlıyor

Abdullah Avcı değişime gidiyor

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor’a mağlup olan Trabzonspor’da kaybedilen 3 puanın üzüntüsü yaşanıyor. Zirve yolunda önemli bir yara alan bordo-mavililer 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına farklı bir kimlikle çıkmaya hazırlanıyor. Alanyaspor karşısında oyunun her bölgesinde hatalar zinciriyle karşı karşıya kalan Karadeniz ekibinde hücumda ve savunmada yaşanan etkisiz görüntünün nedenlerini analizlerle birlikte ortaya koyacak olan tecrübeli teknik adam hafta içinde yapılacak olan antrenmanlarda yaşanan aksaklıkları gidermeye çalışacak.

DEĞİŞİM SİNYALİ

Alanyaspor karşısında oynanan futbol ve alınan mağlubiyet sonrası Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, BB Erzurumspor karşısında kadroda ve oyun planları üzerinde bir dizi değişiklik yaparak çıkması bekleniyor. Cezalı ve sakat oyuncular dışında performanslarından memnun olmadığı bazı oyuncuları dinlendirmeyi planlayan deneyimli teknik adam bu kararını hafta içinde yapılacak olan antrenmanlar sonrasında netleştirecek.

KADRO DERİNLİĞİ SIKINTISI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan süreçte kadro derinliği noktasında da büyük sıkıntı yaşıyor. Deneyimli teknik adam yaşanan yoğun maç temposunun sıkıntılarını yaşarken, rotasyon anlamında hamle yapamadı. Avcı, sakat ve cezalı oyuncular dışında ilk on birde fazla değişiklik yapmadı.

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