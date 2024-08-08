Abdullah Avcı: Doğru oyunu sonuçlandıramadık

Avcı, Papara Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üçüncü resmi müsabakalarını oynadıklarını belirterek, "Geçen seneden yüzde 90 organizasyonu devam eden bir takımla oynadık. Bizim 11'in 6'sı yeni transfer, girenlerle 9 yeni transferimiz vardı. Rakip, ilk yarı organizasyonu daha iyi uyguladı." diye konuştu.

Çabuk top kayıplarının olduğunu kaydeden Avcı, şöyle devam etti:

"Baskıları yapamadık, rakip iyi organizasyonla üzerimize geldi. İlk yarı 2 net pozisyonları var. Bizim de duran toptan kaçırdığımız var. İkinci yarı oyunu dengeleyerek organize şekilde gelmeye başladık. Kaçırdığımız gol sonrası top dışarı çıkarken rakibin kafasına gelip yediğimiz gol var. Sonra 2 pozisyonumuz var ama kaybettik. İlk yarı oyunumuz iyi değildi. İkinci yarının bir bölümünde doğru oyun, organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftar gelmişken mutlu etmek istiyorduk, üzgünüz. Bunu kapatıp 3 gün sonra Sivas maçı oynayacağız. Üzgünüz, özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz."

Avcı, Orsic'i UEFA kadrosuna almamalarına ilişkin ise "Orsic 1 senedir sakat. Hazırlık maçlarında az süre aldı. Geçen, uzun süre kahve içip bir toplantı yaptık. UEFA listeleri 2 maçlık veriliyor. Sol tarafta Cihan, Trezeguet ve Nwakaeme de oynuyor. Bir de Orsic'i aldığında şişkin oluyor. Bu maçtan sonra devam ettiğinde liste tekrar değişecek. Trezeguet de bu takımın oynayan oyuncusu, plan yaptık. Geçen hafta ilk yarıda performansı olumsuz, Cihan'ın olumluydu. Baskıyı, şiddeti daha iyi yaparız diye düşündük uygulayamadık. Sonra Trezeguet'i soktuk. Nwakaeme de iyi çalışıyor. Süresini arttırarak devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.