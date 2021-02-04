Abdullah Avcı: Dördüncülüğe geldik, yerimizde duramayız

Avcı, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, yoğun bir maç programı geçirdiklerini ve sekiz günde biri TFF Süper Kupa finali, diğeri de Beşiktaş müsabakası olmak üzere aynı oyuncu grubuyla üst üste zor mücadeleler yaptıklarını söyledi.

Denizlispor maçının da zor geçtiğini ifade eden Avcı, "Bugün belki şut, topa sahip olma, rakip ceza sahasına girme, kaybettiği yerde baskılar... Bu oyunlar, erken gol bulamazsan zorlaşır ama oyuncular hep oyunun içinde kalmak için mücadele etti. Oyunun genelinde çok net, bir tane belki atılan şut vardı. Takım halinde doğru duruyorduk. Geldiğim günden itibaren beraber paylaştığımız, beraber çalıştığımız ve bunu geri olarak vermeye çalışan iyi bir oyuncu grubu var. Zaman zaman inişler çıkışlar olacak." diye konuştu.

Gelişimin kolay olmadığını ve göreve geldiği günden itibaren güzel şeyler yaptıklarını anlatan Avcı, "Geldiğimiz günden bugüne hem oyun olarak gelişiyoruz hem skor alıyoruz. Bu beni son derece mutlu ediyor. Bazen antrenmandan oyuncuyu çıkartamıyoruz. Bugün oyunda da kalmak istiyorlar. Bu benim için çok değerli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, yeni transferlerden Bakasetas'ın gol atmasının hem kendisi hem de takım için iyi olduğunu belirterek, "Uğurcan kalede çok net duruyor. Nwakaeme, ayağında bir ağrı var ama hala oyunun içinde kalmak istiyor. Ekuban aynı şekilde. Djaniny her geçen gün daha iyi. Berat aynı şekilde. Savunma doğru duruyor. Kulübenin enerjisi iyi. Bu beni son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bazen günleri karıştırıyoruz. Bu sektör, bu sağlık durumunda ayakta tutmaya çalışıyor. Zor süreçler. Yorgunluklar çok fazla. Hemen, tekrar. İyi dinlenmemiz ve toparlanmamız gerekiyor." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Bugün dördüncülüğe geldik. Bu kısa sürede harika bir durum ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor. Kupayı almış olabilirsin, ligin liderini yenmiş olabilirsin. Bugün yine bir sınav veriyorsun. Yenilenmek ve ispat etmek zorundasın. Üç gün sonra yine aynı şekilde bir ispata çıkacağız. Oyuncularıma, camiaya, Trabzonspor camiasının şehirde hissettirdiği yüksek enerji beni son derece mutlu ediyor. Buna devam etsinler."

Avcı, bir soru üzerine, "Trabzonspor'un 17. olması normal bir sonuç değil. Trabzonspor'un olması gereken yerler buralardır. İnişler çıkışlar olabilir. Bugünkü maçın yorgunluğunu atacağız yarın. Dört gün sonraki Malatya maçına hazırlanacağız. İkinci yarı daha yeni başladı. Biz her hafta 3 puanı nasıl alırıza bakacağız. Bu üç puanlar bizi nereye taşıyacak, onu da zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.