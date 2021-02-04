Abdullah Avcı: Dördüncülüğe geldik, yerimizde duramayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Abdullah Avcı: Dördüncülüğe geldik, yerimizde duramayız

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün dördüncülüğe geldik. Bu kısa sürede harika bir durum ama yerimizde duramayız." dedi.

Abdullah Avcı: Dördüncülüğe geldik, yerimizde duramayız

Avcı, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, yoğun bir maç programı geçirdiklerini ve sekiz günde biri TFF Süper Kupa finali, diğeri de Beşiktaş müsabakası olmak üzere aynı oyuncu grubuyla üst üste zor mücadeleler yaptıklarını söyledi.

Denizlispor maçının da zor geçtiğini ifade eden Avcı, "Bugün belki şut, topa sahip olma, rakip ceza sahasına girme, kaybettiği yerde baskılar... Bu oyunlar, erken gol bulamazsan zorlaşır ama oyuncular hep oyunun içinde kalmak için mücadele etti. Oyunun genelinde çok net, bir tane belki atılan şut vardı. Takım halinde doğru duruyorduk. Geldiğim günden itibaren beraber paylaştığımız, beraber çalıştığımız ve bunu geri olarak vermeye çalışan iyi bir oyuncu grubu var. Zaman zaman inişler çıkışlar olacak." diye konuştu.

Gelişimin kolay olmadığını ve göreve geldiği günden itibaren güzel şeyler yaptıklarını anlatan Avcı, "Geldiğimiz günden bugüne hem oyun olarak gelişiyoruz hem skor alıyoruz. Bu beni son derece mutlu ediyor. Bazen antrenmandan oyuncuyu çıkartamıyoruz. Bugün oyunda da kalmak istiyorlar. Bu benim için çok değerli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, yeni transferlerden Bakasetas'ın gol atmasının hem kendisi hem de takım için iyi olduğunu belirterek, "Uğurcan kalede çok net duruyor. Nwakaeme, ayağında bir ağrı var ama hala oyunun içinde kalmak istiyor. Ekuban aynı şekilde. Djaniny her geçen gün daha iyi. Berat aynı şekilde. Savunma doğru duruyor. Kulübenin enerjisi iyi. Bu beni son derece mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Bazen günleri karıştırıyoruz. Bu sektör, bu sağlık durumunda ayakta tutmaya çalışıyor. Zor süreçler. Yorgunluklar çok fazla. Hemen, tekrar. İyi dinlenmemiz ve toparlanmamız gerekiyor." diyen Avcı, şunları kaydetti:

"Bugün dördüncülüğe geldik. Bu kısa sürede harika bir durum ama yerimizde duramayız. Her zaman bir şeyi ispatlamamız gerekiyor. Kupayı almış olabilirsin, ligin liderini yenmiş olabilirsin. Bugün yine bir sınav veriyorsun. Yenilenmek ve ispat etmek zorundasın. Üç gün sonra yine aynı şekilde bir ispata çıkacağız. Oyuncularıma, camiaya, Trabzonspor camiasının şehirde hissettirdiği yüksek enerji beni son derece mutlu ediyor. Buna devam etsinler."

Avcı, bir soru üzerine, "Trabzonspor'un 17. olması normal bir sonuç değil. Trabzonspor'un olması gereken yerler buralardır. İnişler çıkışlar olabilir. Bugünkü maçın yorgunluğunu atacağız yarın. Dört gün sonraki Malatya maçına hazırlanacağız. İkinci yarı daha yeni başladı. Biz her hafta 3 puanı nasıl alırıza bakacağız. Bu üç puanlar bizi nereye taşıyacak, onu da zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor: 1 - Denizlispor: 0 | MAÇ SONUCU! 3 puan Bakasetas'tan!
FUTBOL3 puan Bakasetas'tan!
Ahmet Nur Çebi tek tek açıkladı: Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz, Ali Şafak Öztürk...
FUTBOLAhmet Nur Çebi tek tek açıkladı!
Kulüpler Birliği Vakfı'na tek aday Ahmet Nur Çebi! Son dakika haberleri
FUTBOLKulüpler Birliği'nde tek aday Çebi
SON DAKİKA: Süper Lig'de en değerli ilk 20 futbolcu! - Haberler
FUTBOLSüper Lig'de en değerli ilk 20!
Son dakika haberler: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı
FUTBOLGalatasaray'dan Omar kararı
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi için nefesler tutuldu
FUTBOLDev derbi için nefesler tutuldu!
Beşiktaş irtifa kaybediyor!
FUTBOLBeşiktaş irtifa kaybediyor!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: TFF limitleri açıklasın! Son dakika spor haberleri
FUTBOLLimitler, Erencan ve İrfan Can...
Antalyaspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları
FUTBOLTuzağa düştü!
Dorukhan Toköz'ün cezası belli oldu!
FUTBOLDorukhan'ın cezası belli oldu!