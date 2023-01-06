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Abdullah Avcı, en iyi kulüp ortalamasını elde etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp kariyerindeki en iyi puan ortalamasını 106 maça çıktığı bordo-mavili takımın başında 1.97 ile elde etti.

Abdullah Avcı, en iyi kulüp ortalamasını elde etti
İHA

Spor Toto Süper Lig'de, 29 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan ortalamasında eski başarısının gerisinde kalsa da deneyimli çalıştırıcı kulüp kariyerinde en iyi ortalamayı Karadeniz ekibi başında elde etti.

Takımın başında 3. sezonunu geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2,03, şampiyon olduğu geçen sezon 2,13'lük puan ortalaması yakalarken, bu sezon ilk 17 haftayı 1.8 puan ortalamasıyla geçti. Avcı, görev süresine ise 3 kupa sığdırdı.

En iyi dönemi Trabzonspor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı 106 maçta 60 galibiyet, 29 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. 1.97 puan ortalaması yakaladı. Avcı, Beşiktaş'ın başında olduğu 210 günlük dönemde ise 27 maçta 11 galibiyet, 3 berberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 1.33 puan ortalaması yakaladı. En uzun süreli görev yaptığı Başakşehir'in başında ise Avcı, 225 maçta 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 mağlubiyet elde etti. 1.85'lik ortalama yakaladı.

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