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Abdullah Avcı: Fiziksel ve taktik disiplin olarak doğru bir görüntü verdik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Terim Stadı'nda Burnley ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Deneyimli teknik adam "Fiziksel ve taktik disiplin olarak doğru bir görüntü verdik. Bugün özellikle takımımın oyundaki çalışmalara sadık olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bunu kapatacağız ve 3 gün içinde iyi dinlenerek lige hazırlanacağız" dedi

10 Ağustos 2018 Cuma, 00:22:59 | Güncelleme:

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda golsüz berabere kaldıkları Burnley maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Abdullah Avcı, İngiliz ekibinin direkt oynayan bir takım olduğunu belirterek, "Özellikle ligde ortalama 30 metrenin üstünde 80 tane pas atıyorlardı. Bu maç ise 56 kez direkt oynamışlar. Burada önemli olan ikinci toplar. Burnley'e ortalama 1.5 pozisyon verdik ve bunlar da 2'nci toplardı. Topa %72 sahip olduk ve 572 pas yaptık. 4-5 tane pozisyonumuz var. İlk resmi müsabakamız ve fiziksel olarak İngiliz takımından koşu mesafelerimiz daha iyi. Fiziksel ve taktik disiplin olarak doğru bir görüntü verdik. Bugün özellikle takımımın oyundaki çalışmalara sadık olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bunu kapatacağız ve 3 gün içinde iyi dinlenerek lige hazırlanacağız" dedi.

Tur şansını oyun olarak rakipten daha üstün ve avantajlı gördüğünü vurgulayan Avcı, şunları söyledi;

"Bajic'in ceza sahası içindeki oyun performansından memnunum. Mevlüt çalışıyor ve 4 santrfordan biri. Bugünkü oyun anlayışında Bajic uygundu. Santrfor olunca insanlar gol attı diye bakıyorlar."

Adebayor'un fiziksel durumunu konuşacaklarını dile getiren teknik adam, "Belki 2'nci maçta veya Trabzonspor maçında sahada olacak. Çalışmalarımızdaki set oyununda buluşma ve iadelerde Bajic bunları doğru kullandı. Gol kaçırabilir ama benim için oyun disiplinine sadık kaldı" diye konuştu

Abdullah Avcı, futbola baktığımızda pas oyununa evrilen bir oyun olduğunu belirterek, "Pozisyon almak doğru. Özellikle merkezi kapatmada en iyi takımlardan biri. O yüzden orta yapmama durumumuz vardı. Dünya Kupası'nda savunma yapan takım şampiyon oldu. Hücum yaparken savunma yapmayacağın anlamına gelmez bunlar. Costa ve Mahmut rakibi kapatarak geldiler. Benim oyun felsefem ve oyuncu profilim buna uygun" dedi.

Medipol Başakşehir'in oyunun içindeki senaryoları kullanan bir takım olduğunu vurgulayan Abdullah Avcı, şöyle konuştu;

"Bugünkü futbolda tek plan üzerinden gidilmiyor. Rakibinin analizleri sonunda planlar oluşturuyorsun. Direkt oyunun içinde planlar da var. Biz bugün oyun olarak 18 kez girip, 18 şut attık. Üstünlük varsa oyunda bunu iyi kullanabiliyorsak ikinci maçtaki planlara hazırlıklıyız. 4-2-3-1'e de hazırlıklıydık, 4-4-2'ye de hazırlıklıydık."

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