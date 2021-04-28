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Abdullah Avcı: Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde kalan 3 maçta en iyi şekilde mücadele etmek istediklerini söyleyerek gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ifade etti

Abdullah Avcı: Gelecek sezonun planlarını yapıyoruz

Süper Lig'in 38. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı değerlendirdi.

Avcı, Göztepe'ye karşı ilk 20 dakikalık bölümde oyun organizasyonlarını doğru uygulamaya çalıştıklarını ancak ağır kaldıklarını söyleyerek, "Özellikle rakibin bize hiç müdahale yapmadığı yerde ilk yarı itibarıyla 3-4 tane çalışmamıza rağmen, analizlerde göstermemize rağmen mesafesi uzun paslar attı. Bu paslar bize geçiş olarak döndü, bundan da 45+2'de cezalandık. Bazen anları, süreleri, dakikaları doğru oynamak gerekiyor. Bunun konu başlığı odaklanmak. Sonra ikinci yarı itibarıyla oyun dengede başlarken kırmızı kartın olması, 1-0 mağlupken 10 kişi kalmak rakibin belki o anda maçı koparma durumu da oluşabilirdi" dedi.

"GELECEK SEZONUN PLANLARINI YAPIYORUZ"

Daha sonrasında oyun anlayışında değişiklik yaptıklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3'lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonuna 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, önümüzdeki gelecek sezonun planlarını yapıyoruz."

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