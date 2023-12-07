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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: Hedef Avrupa kupalarına katılmak - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Hedef Avrupa kupalarına katılmak

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un her zaman favori olduğunu belirterek, en gerçekçi hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 07.12.2023 - 00:23
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        "Hedef Avrupa kupalarına katılmak"
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, rakibin oyun felsefesinden ödün vermediğini belirterek, "Zaman zaman istediklerimizi doğru uyguladık. Zaman zaman da topa sahip olduğumuzda çalıştığımız çözüm noktalarıyla ilgili birkaç organizasyon vardı. Hatta ilk gol buradan oldu, ikinci gol de buna benzer oldu" dedi.

        Trabzonspor'un daha önce 9 kez kupayı müzesine getirdiğini belirten Avcı, "Trabzonspor her zaman favoridir. Bugün buna kazanarak başlamak bizim için önemli ve değerliydi. Geçen hafta kaybettiğimiz maçtan sonra bu maç bizim için bir pansumandı. Kazandık. Eksikler var. Geldiğim günden itibaren 6 lig, 1 kupa maçı oynadık. Oyun kalitesini ve oyuncu kalitesini artırmamız gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sene itibarıyla Trabzonspor için gerçekçi ve ulaşılır hedef Avrupa kupalarına katılmak. Türkiye Kupası'nda final oynamak. Maçlar kazanırken de bunları söylemiştim. Devre arası ve sezon sonu itibarıyla hazırlıklarımız olacak" ifadelerini kullandı.

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