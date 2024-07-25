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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Abdullah Avcı: İlk maçları kazanmak önemli - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı: İlk maçları kazanmak önemli

        UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun ilk müsabakalarını kazanmanın önemli olduğunu belirtti. Avcı, maçın kahramanlarından kaleci Uğurcan Çakır'ın da takımı ayakta tuttuğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:31 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:43
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        "İlk maçları kazanmak önemli"
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        UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 yenerek tur için avantaj elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "RÖVANŞTA DAHA İYİ BİR OYUNLA İLERİYE GİDECEĞİZ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Final paslarını erken atmasaydık daha fazla pozisyonlara girebilirdik ama yeterli derecede pozisyona girdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sezona iyi başlaması ve bizi ayakta tutması çok değerliydi. Bütün takımı tebrik ediyorum. Böyle maçları, ilk maçları kazanmak önemli. Rakibi tebrik ediyorum, oyuncularımı tebrik ediyorum. Rövanşta da daha iyi bir oyunla ileriye gideceğiz." diye konuştu.

        "MOTİVASYONUMUZDA SORUN YOK"

        Bordo-mavili ekibin motivasyonunda bir sorun olmadığını söyleyen Avcı, "Motivasyonda bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Maça çıkarken bunu görebiliyoruz. Erken final pasları zemin ile ilgili değil. Bir an evvel maçı koparma arzusuyla ilgili. Oyuncularım kazanmak için odaklı bir şekilde hareket etti." ifadelerini kullandı.

        UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜ

        Uğurcan Çakır'ın performansına da değinen deneyimli teknik adam, "Trabzonspor tarihinde bütün kupaları kazanmış, milli takıma kadar çok önemli deneyimler kazanmış bir oyuncu. İnişler çıkışlar hepimiz için var. Yeniden ayağa kalkmak ve fırsatları değerlendirmek zorundayız. Avrupa Şampiyonası dönüşünde bunu belli etti. Odaklı ve iyi çalıştı. Çok iyi döndü diyorduk kendi aramızda, bugün bunun da cevabını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

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