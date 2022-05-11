Türkiye Kupası finale kalacak ilk takımın belli olacağı maçta Kayserispor'la Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kayserispor, geriye düşmesine rağmen Trabzonspor'u 4-2 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Şiddetli baskı ve tribünlerin böyle olacağını bekliyorduk. Kayserispor'un en önemli hedeflerinden biri. Duran toplar ve korner kazandılar ve oyunun üstünlüğünü aldılar. Devreye 1-0 önde girdik. İkinci yarıda bizim gibi bir takımın son iki gol gibi goller yememesi gerekiyor. Turu alabilecek durumdaydık. Skor olarak avantajlıydık ve maçta da iki kere bunu yakaladık.

Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Emniyet içeri girerken kontrol etmiyor mu? Kafamıza su da yedik, çakmak da yedik, patlayıcı madde de yedik. Kupalar ve maçlar kazanılır ama açılan yaralar büyük oluyor. Ben bu oyunun dışına çıkmayacağım. Kazananı tebrik ediyoruz ama öteki tarafı da ayıralım. Ben bugün gerçekten çok üzüldüm. Kayserispor'u tebrik ediyorum ve finalde başarılar diliyorum. Kalan İki maçımızı da eğlenerek oynayacağız sezonu tamamlayacağız. Sonrasında yeni sezonu planlamaya başlayacağız."