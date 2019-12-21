Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 2019’un son derbi maçından zaferle ayrılmak istiyor. 24 Erzincanspor ile oynanan kupa maçının ardından Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda, 2 önemli isimden de güzel haber geldi. Sakatlıkları bulunan Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz, takımla birlikte çalışmalara başladı ve bu 2 futbolcunun yarınki karşılaşmada sahada olabileceği öğrenildi.
2 BERABERLİK, 1 GALİBİYET
Beşiktaş’a gelmeden önce 4 sezon boyunca Başakşehir’i çalıştıran Abdullah Avcı, bu süreçte Fenerbahçe ile lig ve kupada 12 kez karşı karşıya geldi. Avcı, Fenerbahçe’ye karşı 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kadıköy deplasmanında Başakşehir’le 6 kez boy gösteren Avcı, bu maçlarda ise 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Avcı, Kadıköy deplasmanındaki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
YORUMLAR