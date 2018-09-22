Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Bursa'nın bir futbol şehri, Bursaspor'un da yeni teknik direktörü ve oyuncu profilleriyle 6 maçlık süreçte gelişim kaydeden bir takım olduğunu ifade etti.

Bursaspor'un iştahı ve coşkusunun kendilerinden daha fazla olduğunu anlatan Avcı, şunları kaydetti:

''Bursa önemli bir deplasman. Bugün top 65 dakika oyunda kaldı, iki takım da oynamaya çalıştı. Zor bir deplasman, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bence puan her zaman değerlidir. Öncelikle Bursaspor'u iştahından, coşkusundan dolayı tebrik ediyorum. Bu organizasyonları neden kuramadığımızı çalışıp önümüzdeki Malatyaspor maçına sağlıklı bir şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz.''

Avcı, VAR sistemi ile ilgili soruyu şöyle cevapladı:

''Ben VAR’dan yana olan birisiyim. Bu kadar teknolojinin futbolun içine girdiği, evrensel dünyada paranın bu kadar büyüdüğü yerde maksimum müdahale, minimum hataya indirebilmek son derece önemli. Bir oyuncu grubunun çok itiraz ettiğini bir tek bizim ülkede gördüm. Hakeme saygı göstermemiz lazım. Bunu bir şekilde ortadan kaldırmamız lazım. Penaltı, penaltı mı? Penaltı. Elle atılmış bir gol var. Hatalar daha aza indirilip teknolojiden faydalanılıyor. Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR’ın verdiği karara bile itiraz ediyoruz. Bakmasına bile müdahale etmiyoruz, yolunu kesiyoruz. Hepimizin yardımcı olması gerekiyor. Dikkat edin zaten oyun içinde olan golü atan itiraz etmiyor, penaltıyı yapan itiraz etmiyor. Bunları bırakalım yardımcı olalım.''

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