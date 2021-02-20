Abdullah Avcı: "Kazanmaya devam edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Abdullah Avcı: "Kazanmaya devam edeceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında kaybetmeyi hiç düşünmediklerini belirterek, kazanmaya devam edeceklerini söyledi

Abdullah Avcı:

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da medya birimi tarafından hazırlanan maç önü ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bu görüntüler üzerine ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, takıma yönelik maç önü ve sonrası yaptığı motivasyon konuşmalarının ses kaydı yayımlandı.

Abdullah Avcı, oyuncularına yönelik soyunma odasında maç öncesi yaptığı konuşmada, "Onların kaygıları var. Biz kazanarak devam ediyoruz. Hiç önemli değil, sadece oyundan ve bir birinize yardım etmekten başka hiç bir şey düşünmeyin. Takım ruhunu ortaya koyduğunda asla asla pes etmeyen vazgeçmeyen bir takımsınız" ifadelerini kullanarak futbolcularını müsabakaya gönderirken, karşılaşmanın ardından ise, "Biz bugün kaybedeceğimizi hiç düşünmedik. Düşündürmediniz bize, her geçen gün oyununuz gelişiyor. Benim için değerli olan bu, kazanmaya devam edeceğiz. Harika bir ekipsiniz. Kaliteli insanlarsınız. Beraber hareket ettiğimiz sürece bunun karşılığını alırsınız. Ben sizlerle olmaktan ve ekip olarak son derece mutluyum" dedi.

Bordo-mavili takımın kalesini koruyan Kağan Moradaoğlu ve Faruk Can Genç ise taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasımpaşa: 3 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLDerbi Paşa'nın!
Son dakika: Lider Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak - HABERLER
FUTBOLTerim'in 11'i...
Galatasaray haberleri - İtalyanlar Taylan Antalyalı'nın peşinde
FUTBOLİtalyanlar peşinde!
Galatasaray Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yapıldı
FUTBOL"Mutlu sona ulaşacağımızı ümit ediyorum"
Menemenspor: 6 - Akhisarspor: 2
FUTBOLMenemenspor'dan gol yağmuru
Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi
FUTBOLBeşiktaş'ta Denizlispor mesaisi
Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLAlanyaspor Galatasaray maçı ne zaman?
Hasan Ali, Clichy’i arattı
FUTBOLHasan Ali, Clichy’i arattı
Karagümrük'te Borini şoku
FUTBOLKaragümrük'te Borini şoku
Yerel basından Trabzonspor'a övgü - Haberler
FUTBOL"Kim tutar seni Trabzonum!"