Abdullah Avcı: Maç maç gideceğiz

Spor Toto Süper Lig'de en yakın takipçisiyle 10 puan fark yakalayan lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Fatih Karagümrük'te güzel anılarının olduğunu aktaran Avcı, "Olimpiyat Stadı, benim 6 senemin geçtiği yer. Güzel hikayelerin olduğu, geçen sene de Trabzonspor'la bir kupa kazandığımız bir stat. Rakip Karagümrük, beni 22-23 yaşlarında futbol piyasasına sunan, çıkış yaptığım, iki senede otuz gole yakın atıp piyasaya çıktığım takım." diye konuştu.

Fatih Karagümrük'ün ciddi bir saha organizasyonu olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Her iki takımın da sahada hem savunmada hem hücumda planları vardı. Topa sahip olma oyununu her iki takım da istedi. Özellikle bölge bölge çalıştık. Özellikle rakibin topa sahip olup opsiyonlarını çok sabırla beklemesi aslında sinir bozucu bir durumdur ama ona sabırlı kalmak ve takım savunmasını yapmak çok önemliydi. İkinci bölgede de merkezi çok doğru kapatarak sabırla topun peşinde bazen koşmak gerekir. Şampiyonluğa oynamak, hedefe gitmek bu tür oyunları geçmek takım savunmasını doğru yapmakla eş değerdedir. Bugün fırsatlar bulduk. Penaltıdan golü attık. İkinci yarıda da fırsatlarımız vardı. Erken oyunu kopartabilirdik ama doğru zamanda 2. gol de geldi. Bugün sistemi, organizasyonu ve planları olan 2 takım karşılaştı. Biz kazandık. Kazanmamızın en büyük etkenlerinden bir tanesi hedefe giderken daha fazla fedakarca takım savunması yapmaktır."

Abdullah Avcı, maç öncesinde çalıştıklarını sahaya yansıttıklarını belirterek, "Takımım ne istediysem bunu parça parça uygulamaya çalıştı. Onun için oyuncularla beraber olmaktan son derece mutluyum. Bir haftayı daha geride bıraktık. Kupa kazanmadık, hiçbir şey kazanmadık. Sadece üç puan kazandık. Cumartesi günü Adana Demirspor'la yine bir final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızı sabırlı, sakin olmaya destek vermeye, savunmayı ve hücumu bizle beraber yapmaya davet ediyorum. Taraftarımız bugün burada değildiler ama enerjileri vardı. Desteklerini gönülden desteklerini vereceklerine inanıyorum. 2-0'lık skor tabii ki iki sıfır önemli ama oyuncularım çalıştıklarımızı santim santim uygulamaya çalıştı. Benim için daha değerli. Bu yolda hızlı adımlar atmak önemli. Henüz 14. hafta bitti ve bir maç daha kazandık. Rekorlar diyorlar ama inanın hiçbir tarafına bakmıyorum. Hafta hafta kazandığımız maçlara bakıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Onlara da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avcı, sezonun bitmesine çok zaman olmasına rağmen şampiyon olarak ilan edilmeleriyle ilgili soru üzerine, "Yapılan algıları daha evvelden biliyorum. Son 5-6 senedir yarışan bir teknik direktörüm. Sahanın dışında ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hep sahanın içinde kalmaya devam edeceğim. Trabzonspor tarihi, geçmişi her zaman yarışmış bir takımdır. Camia da buna hazır. En iyi şekilde yarışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ABDÜLKADİR HARİKA GİDİYOR"

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Abdülkadir'e zor zamanlarında da destek olduğunu aktaran Avcı, "Abdülkadir Ömür, Türk futbolunun yetenekli ve özel oyuncularından. Harika gidiyor. Daha önce, 'Bizi şampiyon yapacaksa Ömür gibi oyuncular yapacak.' dediğimi de tekrar hatırlatayım. Dalgalanmalar olacak. Bu böyle bir oyun. Özel bir oyuncu. Umarım gelişerek ve katkı sağlayarak devam eder." şeklinde görüş belirtti.

"VISCA'YI TÜRKİYE'YE BEN GETİRDİM AMA ŞU AN ÖYLE BİR DURUM YOK"

Trabzonspor Teknik Dirrektörü Avcı, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'nın şu an transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

Devre arasında transfer yapacaklarını aktaran Avcı, eski öğrencisiyle ilgili sorusu üzerine, "Visca'yı Türkiye'ye ben getirdim ama şu an öyle bir durum yok. Devamlı yazılıp çiziliyor ama transfer çalışması yapıyoruz. Başkanımız ve yöneticilerimiz çok destek oluyor. Hangi mevkiye nasıl transfer yapacağımızın çalışmalarını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım içindeki adaleti iletişim ile sağladığını dile getiren Avcı, "Samimi, gerçek ve dürüst olursan, her şeyi net bir şekilde anlatırsan hepsinin bir karşılığı var. Herkes işin içinde olmak istiyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü iyi giden bir durum var. Bunu yönetmek kolay değil ama hepsinin karşılığı dürüst ve samimi iletişimdir." diye konuştu.

"UMARIM O ÇERÇEVEYi DOLDURURUZ"

Avcı, kulüpteki odasına bordo-mavili takımın şampiyonluk fotoğrafları ile boş çerçeve asılmasıyla ilgili, "Kendime öyle bir oda yaptım. Trabzonspor'da zaman zaman kırılmalar, küsmeler, içine çekildikleri olmuş. Hissiyatlarım, inancım bu büyük camiada iyi şeyler yapabileceğim. Yaptığım odada Trabzon tarihi de var. Burada hizmet etmiş Ahmet Suat Özyazıcı, Şenol Güneş hocamız, rahmetli Özkan Sümer hocamız da var. Şampiyon takımlarının fotoğrafları da var. Umarım o çerçeveyi başkan, yöneticilerimiz ve oyuncu grubuyla beraber doldururuz." diyerek sözlerini tamamladı.