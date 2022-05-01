Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda futbolcuları tarafından baskına uğradı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.