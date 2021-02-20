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Abdullah Avcı: Oyunu geliştirmeye bakıyorum

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet serisine değil oyunu geliştirmeye baktığını söyledi.

Abdullah Avcı: Oyunu geliştirmeye bakıyorum

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Oyunun büyük bölümünü topa sahip olarak ve doğru organizasyonlar yaparak oynamak önemliydi. Golü attıktan sonra rakip üstümüze fazla geldi. Kağan'ın kurtardığı pozisyon dışında pozisyon vermedik. 7 hafta üst üste kazandık ama buna hiç bakmıyorum. Oyunu geliştirmeye bakıyorum." diye konuştu.

Eski takımı Medipol Başakşehir'in ligdeki durumu ile ilgili de konuşan Avcı şunları söyledi:

"Benim burada yaşadığım önemli duygular, mutluluklar oldu. Başakşehir geçen senenin şampiyonu ve oyuncu kalitesi yüksek bir takım. Zaman zaman bu tarz aşağıya düşüşler olabiliyor. Eksikler nedeniyle oyununu bir türlü bulamamış bir durum vardı ve bunlarla ilgili neler yapabileceğimize çalıştık. Aykut hoca geldikten sonra, oyunun yönünü değiştirmek, iç koridor koşularını doğru yapabilmek ve topa sabırla sahip olmak önceliğimizdi. Final pasları bazen sıkıntılı oldu."

Trabzon şehrinin verdiği enerjinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Avcı, "Trabzon şehrine teşekkür ediyorum. Verdikleri enerji bizi mutlu ediyor. Verimli topraklar diyorum, Kağan, Faruk, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan, Atakan bu toprakların ürünleri. Bunları doğru kullanmamız lazım. Oyuncu kalitesinin yanında oyunun kalitesi de artınca daha güzel oluyor. Sınırlı sayıda oyuncu olmasına karşın, verdiğimiz görevi yapan ve başarılı olmak için gözümüzün içine bakan bir grup var. Bize sağladıkları imkandan dolayı başkan ve yönetime teşekkür ediyoruz. Gözümün içine bakan oyuncu grubu var, onlara da teşekkür ediyorum. Tüm dünyanın etkilendiği sağlık durumunu sıkıntılı bir şekilde yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"PARÇADAN BÜTÜNE GİDEREK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan Avcı, "Ülke olarak sonuca bakıyoruz. Ben gelişimden bahsediyorum. Her maçı kazanmak için oynayacağız. İnişler ve çıkışlar olacaktır. Bu sonuçlar bizi nereye götürür bakacağız. 15 maç daha var. Parçadan bütüne giderek devam etmek istiyoruz." dedi.

Bugünkü maçta Trabzonspor kalesini koruyan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'nun performansına da değinen Avcı, "Uğurcan buranın yetiştirdiği bir isim. Erce de iyi bir isim. Arda da buranın genç oyuncularındandı. O da daha önce çok genç yaşta forma giymişti. Çok yakışıklı çocuklardan seçmişiz kalecileri. Biz onlara destek olarak fırsat vereceğiz. Ben Kağan'a sadece 'Bu bir fırsat, baskı altında olma, keyif yap. Bu şans her zaman gelmez, keyif almaya bak' dedim. O da keyif alarak oynadı. Tebrik ediyorum kendisini." diye konuştu.

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