Abdullah Avcı: Oyunun hakkı beraberlikti

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı kutlayan Avcı, "İkinci yarı itibarıyla oyun bizim elimize geçmiş ve doğru gidiyordu. Oyun dengede giderken, basit bir top kaybından sonra teknik kapasitesi yüksek futbolcular bunu cezalandırabiliyorlar. Rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyoruz." dedi.

Oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Kazanma alışkanlığımıza önümüzdeki hafta itibarıyla tekrar başlamak istiyoruz. Oyunun hakkı sanki beraberlik gibiydi."

Abdullah Avcı, Enner Valencia ile Bakasetas arasında yaşanan pozisyonla ilgili ise "Sezon başında yayıncı kuruluştaydım, benzer bir penaltı pozisyonunu konuşmuştuk. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Eleştiri olarak söylemiyorum, yanlış anlamasınlar. Teknik yorumu merak ediyorum." şeklinde konuştu.