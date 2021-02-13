Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigTrabzonspor
ABONE OL

Abdullah Avcı: “Puan cetveline bakmayacağım”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçının ardından ligin eskiye göre yeni başladığını belirterek, “Bugün 16 maç kaldı. Her takımın olduğu gibi kaybedeceğimiz, sallanacağımız, dalgalanacağımız günler de olabilir. Orada da oyunu ve oyun gücünü en iyi şekilde yansıtıp yolumuza parça parça daha doğru olabilecek hedefe gitmek istiyoruz” dedi

Abdullah Avcı: “Puan cetveline bakmayacağım”

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor oyunları özellikle taraftarlara armağan ettiklerini dile getirerek, “Gaziantep bazen 5-3-2, bazen 5-4-1 oynuyorlar. Bugün özellikle her iki oyuna da hazırlandık. Aynı zamanda da bir geçiş takımına karşı oynadık. Topa sahip olup savunma güvenliğini de çok doğru almamız gerekiyordu. Bu şekilde canımızı yakabilecek takımdı. Bu tip takımları karşı sabırlı oynamak, saha dağılımının doğru olması, pas kalitesinin iyi olması ve sabırlı topa sahip olup opsiyonları doğru kullanman gerekiyor. Erken final pasları uzaktan yaparsan rakipte bunu çok doğru kullanır. Zaman zaman bunu doğru yaptık ama bazen kazanma duygusuyla bundan vazgeçtik. Maça çıkarken de söyledim; büyük hayallerin varsa, saha içinde vazgeçmeden devam etmen gerekiyor. Her şeyini de vermen gerekiyor. Oyuncu grubu her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Bazen az, bazen çok yapıyor ama kazanma alışkanlığına devam ediyor ve özellikle öne geçtikten sonra da bunu en iyi şekilde ayakta tutmaya çalışıyor. Yeni transferler Bakasetas, Berat ve Yunus özellikle iki tanesi oynuyor. Bakasetas’ın skor olarak da katkısı var. Bugün geldiğimiz nokta beni mutlu ediyor. Bu zor oyunları özellikle taraftarımıza armağan ediyoruz. Bugün statta olsalar, bu oyunları aşmamız daha hızlı ve kolay olabilir. Bu şehir bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantep iyi bir takım onlara da başarılar diliyorum” dedi.

"BÜTÜN HEDEFLER HER ZAMAN YORUCU OLMUŞTUR"

Puan cetveline bakmayacağını kaydeden Avcı, “Bu maça tekrar bakacağım. Bu oyunları oynarken bunları daha iyi nasıl yapabiliriz onlara bakacağım. Bütün hedefler her zaman yorucu olmuştur. Trabzonspor’un zaten genetiğinde yarışmak vardır. Geldiğimiz günden itibaren kazanma alışkanlığı dedik, bununla beraber hem oyunu hem oyuncuyu geliştirmek ve skor almak istiyorduk. Şuana kadar bunu gerçekleştirdik. Lig eskiye göre yeni başladı. Bugün 16 maç kaldı. Her takımın olduğu gibi kaybedeceğimiz, sallanacağımız, dalgalanacağımız günler de olabilir. Orada da oyunu ve oyun gücünü en iyi şekilde yansıtıp yolumuza parça parça daha doğru olabilecek hedefe gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe CANLI YAYIN! Karagümrük Fenerbahçe maçı saat kaçta, hnagi kanalda?
FUTBOLMaçta tek gol var!
Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL3 puan Bakasetas'tan
Son dakika haberler... Dayot Upamecano, Bayern Münih'te
FUTBOLTransferde Bayern klasiği!
KARARINI VERDİ! Son dakika: Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
FUTBOLFenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trabzonspor'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
FUTBOLTrabzonspor'da 3 korona vakası
Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
FUTBOLKasımpaşa maça hazır
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak
FUTBOLAslan, Paşa'yı ağırlayacak
Ozan Kabak, Leicester City - Liverpool maçında ilk kez oynuyor!
FUTBOLOzan Kabak sahne alıyor!
Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin evi soyuldu
FUTBOLAncelotti'nin evi soyuldu
Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
FUTBOLRize macerası kötü gidiyor