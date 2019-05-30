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Abdullah Avcı resmen açıklandı!

Medipol Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Turuncu-Lacivertli ekip, Beşiktaş'la anlaşan Avcı için resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayınladı. 5 yıllık sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlanırken, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor!

Abdullah Avcı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Turuncu-Lacivertli ekip, Beşiktaş'la anlaşan Avcı için resmi internet sitesinden bir veda mesajı yayınladı:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ’ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

 

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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YORUMLAR

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