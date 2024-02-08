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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: Stat zeminlerinin TFF tarafından denetlenmesi lazım - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Stat zeminlerinin TFF tarafından denetlenmesi lazım

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün bu zeminde ne Ankaragücü, ne Erzincan ne de Gençlerbirliği oynamak istemiyor. Bunun TFF tarafından denetlenmesi lazım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 21:54 Güncelleme: 08.02.2024 - 21:54
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        Abdullah Avcı'dan zemin tepkisi!
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği ile Ankara’da oynanan ve uzatma dakikalarında atılan golle 2-1 galip gelinen Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının ardından, basın toplantısında konuştu.

        Avcı, oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutladığını ifade etti. Konuşmasının başında saha zemininin futbol oynamaya elverişli olmadığını söyleyen Avcı, “Futbolun iyileştirme gücü var. Doğal felaketler oluyor, depremler oluyor, hastalıklar oluyor ama futbol yine de oynanıyor. Çünkü bu oyunun insanlar üzerinde iyileştirici etkisi var. Peki, biz bu futbol ailesi olarak bu oyunu iyileştirmek için yardımcı oluyor muyuz? Bugün bu zeminde ne Ankaragücü, ne Erzincan ne de Gençlerbirliği oynamak istemiyor. İki hafta evvel burada genç bir oyuncunun çapraz bağları koptu. 4 sene önce de yine bir Gençlerbirliği maçında bir oyuncum sakatlanmıştı. Futbol düzgün zeminde oynanan, çimlerinin bile oranları olan bir oyundur. Bunun TFF tarafından denetlenmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

        "OYUNCULARIMI BU KADAR ZORLU ŞARTLARDA KAZANDIKLARI İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

        Galibiyetten ötürü oyuncularımı tebrik ettiğini söyleyen Avcı, “Bu şartlar altında bence iyi oynadılar. Bir geçiş takıma karşı geçiş oyununda gol yedik. Gençlerbirliği takımını tebrik ediyorum. Sinan Hoca yeni bir teknik adam vizyonu katacak diye düşünüyorum. Oyunun içinde değişik formasyonlar uygulayabiliyor. Geçen sene geldiği takımı küme düşme mücadelesinden alıp bu sene Play-off mücadelesi veriyor. Ona ve Gençlerbirliği takımına başarılar diliyorum. Oyuncularımı da bu kadar zorlu şartlarda kazandıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu.

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