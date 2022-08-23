Abdullah Avcı: Trabzon için tarihi bir gün

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzon şehri ve halkı için tarihi bir gün. Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat olacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız." dedi.

Taraftara çağrıda bulunan Avcı, "Muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum" sözleriyle destek istedi.

"Yediğimiz gollerde konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum" diyen Avcı, "Antalyaspor maçında 1.5 pozisyonda 5 gol yedik. Top bir yerlerine çarptı önlerinde düştü vs. Yarın topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, oyun kontrolünü kaybetmeyen bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamsik ve Bakasetas'ın durumundan da bahseden Avcı, "Hamsik'in tedavisi iyi gidiyor ancak yarın bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumu da yarın belli olacak ancak zor gözüküyor." diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Avcı, "Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz" dedi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: BU GURURU YAŞATMAK İSTİYORUZ

Basın toplantısında konuşan Abdülkadir Ömür "Geçen hafta talihsiz bir sonuç aldık. Oyunun karşılığını alıp, skor olarak karşılığını alamadık. Yeteri kadar süremiz olduğunu düşünüyorum. Futbol bir taktik savaşı, her anı doğru oynamamız gerekiyor. Basit hata yapmamalıyız. Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, taraftarına, sonra Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

Abdülkadir, ayrıca, "Oyuna ve taktiğe sadık kalarak elimizden geleni yapacağız. Ümitsiz değiliz, kötü bir skorda değiliz. Taraftarımızın galibiyet ortamını oluşturacağını düşünüyorum. Çok büyük desteklerine ihtiyacımız var. Tarihi bir maça çıkacağımızın farkındayız. Umarım turu atlayıp gruplara kalırız." ifadelerini kullandı.